40 yıllık cami yenilenmek üzere yıkıldı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde 40 yıllık geçmişe sahip olan Hacımirzalı Yeni Camii, yetersiz kaldığı ve depreme dayanıklı olmadığı için iş makineleri ile yıkıldı.

Karacoğlan Mahallesinde yıkımı gerçekleştirilen caminin yerine, 2 katlı modern, içerisinde Kuran kursu ve kreşin de bulunduğu bir cami yapılacak.

Karacaoğlan Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Kerim Görüş, yaklaşık bir buçuk dönüm üzerine yeni caminin inşa edileceğini belirterek, "Herkesin nasipleneceği bir cami yapmak istiyoruz" dedi.

Karacaoğlan Mahallesi Muhtarı Sinan Görüş ise caminin yıkılması sırasında duygusal anlar yaşadıklarını ifade ederek, "Burası evimiz, yurdumuzdu. İnşallah yeni camimiz ile mahallemiz daha güzel bir ibadethaneye kavuşacak" dedi. - ADANA