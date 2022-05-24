40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi

24.05.2022 10:57
40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi

Ordu'da uzun yıllar toplum sorunu haline gelen, sık sık protesto gösterilerinin yaşandığı, halk ile güvenlik güçlerinin zaman zaman karşıya karşıya geldiği çöp sıkıntısını çözmek için göreve gelir gelmez kolları sıvayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu'da uzun yıllar toplum sorunu haline gelen, sık sık protesto gösterilerinin yaşandığı, halk ile güvenlik güçlerinin zaman zaman karşıya karşıya geldiği çöp sıkıntısını çözmek için göreve gelir gelmez kolları sıvayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yarım asırlık bir soruna neşter vurdu. Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerindeki çöp sorununu tek hamlede çözen Güler'in ikinci hamlesi ise çöpten elektrik üretmek oldu.

Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde bulunan vahşi çöp depolama alanları ile vatandaşların yıllarca çilesini çektiği çöp meselesi Başkan Güler sayesinde son buldu. Çok değil göreve başladıktan 3 ay sonra bu soruna son vermek için ilk hamlesini yaparak vahşi çöp depolama alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Güler, görüntü kirliliğinin bütün ağırlığı ve çirkinliğini barındıran bu alanlardan dolayı utandığı ifade ederek bu manzaraların ortadan kaldırılacağı vaadini vermişti.

YAKININDAN GEÇİLEMEYEN ALANLAR DOĞAYA GERİ KAZANDIRILDI

İncelemelerinin hemen ardından 3 ilçenin de merkeze yakın mesafesinde bulunan ve vatandaşları oldukça rahatsız eden çevre sorununa dur demek için ekipleri talimatlandıran Başkan Güler, çöp depolama alanlarını kapattırarak neredeyse yarım asırdır çile olan çöp sorununa noktayı koydu. Yıllarca her türlü çirkinliği ile yakınından dahi geçilemeyen vahşi çöp depolama alanları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla tekrar doğanın bir parçası haline getirildi.

ŞİMDİ ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Uzun yıllardır bulunan çöp sorununu sıkı bir çalışma ile çözen Başkan Güler, ikinci bir hamle olarak da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çıkardığı Yenilebilir Enerji Yasasını şehirde uygulayarak yaptı. Bu kapsamda çalışmaları başlatan Başkan Güler, Çaybaşı ilçesinde bulunan İlküvez Katı Atık Çöp Depolama Tesisinde çöpten elektrik üretimini başlattı. Belediyelerin baş ağrısı olan çöp sorununu çözen ve çöpü elektriğe çevirerek gelir kaynağı haline getiren Güler, birçok belediyeye örnek oldu.

ÇIKARTTIĞI YASA İLE ENERJİ TESİSİ KURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çıkardığı yasayı Ordu için hizmette kullanmaktan büyük gurur duyduğunu ve Ordu'nun çöp sorununu kökten çözdüğünü ifade eden Başkan Güler, "Vahşi çöplükleri kapattık ve İlküvez'deki tesise yönlendirdik. Böylelikle çöpten elektrik enerjisi üretir duruma geldik. Ordu'muz böylelikle çok modern bir tesise kavuşmuş oldu. Benim için de işin mutlu tarafı bakanlığım dönemimde çıkarmış olduğum yenilebilir enerji yasasını belediye başkanlığını yaptığım şehrime hizmette kullanmak oldu" şeklinde konuştu.

(Metin Akyürek - İHA)

40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi
40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi
40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi
40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi
40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi
40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Protesto, Enerji, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:56 Uyuşturucu ticaretinin şifresini çözen polisten torbacıya suçüstü
10:43 Kendisine şiddet uygulayan kocasını önce keser sapıyla dövdü sonra bıçakladı
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
10:36 Arınç eleştirilerinin AK Parti tabanından nasıl tepki gördüğünü anlattı: "Allah senden razı olsun" diyorlar
10:27 Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 11:09:47. #1.11#
SON DAKİKA: 40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement