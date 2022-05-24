40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi

Ordu'da uzun yıllar toplum sorunu haline gelen, sık sık protesto gösterilerinin yaşandığı, halk ile güvenlik güçlerinin zaman zaman karşıya karşıya geldiği çöp sıkıntısını çözmek için göreve gelir gelmez kolları sıvayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yarım asırlık bir soruna neşter vurdu. Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerindeki çöp sorununu tek hamlede çözen Güler'in ikinci hamlesi ise çöpten elektrik üretmek oldu.

Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde bulunan vahşi çöp depolama alanları ile vatandaşların yıllarca çilesini çektiği çöp meselesi Başkan Güler sayesinde son buldu. Çok değil göreve başladıktan 3 ay sonra bu soruna son vermek için ilk hamlesini yaparak vahşi çöp depolama alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Güler, görüntü kirliliğinin bütün ağırlığı ve çirkinliğini barındıran bu alanlardan dolayı utandığı ifade ederek bu manzaraların ortadan kaldırılacağı vaadini vermişti.

YAKININDAN GEÇİLEMEYEN ALANLAR DOĞAYA GERİ KAZANDIRILDI

İncelemelerinin hemen ardından 3 ilçenin de merkeze yakın mesafesinde bulunan ve vatandaşları oldukça rahatsız eden çevre sorununa dur demek için ekipleri talimatlandıran Başkan Güler, çöp depolama alanlarını kapattırarak neredeyse yarım asırdır çile olan çöp sorununa noktayı koydu. Yıllarca her türlü çirkinliği ile yakınından dahi geçilemeyen vahşi çöp depolama alanları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla tekrar doğanın bir parçası haline getirildi.

ŞİMDİ ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Uzun yıllardır bulunan çöp sorununu sıkı bir çalışma ile çözen Başkan Güler, ikinci bir hamle olarak da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çıkardığı Yenilebilir Enerji Yasasını şehirde uygulayarak yaptı. Bu kapsamda çalışmaları başlatan Başkan Güler, Çaybaşı ilçesinde bulunan İlküvez Katı Atık Çöp Depolama Tesisinde çöpten elektrik üretimini başlattı. Belediyelerin baş ağrısı olan çöp sorununu çözen ve çöpü elektriğe çevirerek gelir kaynağı haline getiren Güler, birçok belediyeye örnek oldu.

ÇIKARTTIĞI YASA İLE ENERJİ TESİSİ KURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çıkardığı yasayı Ordu için hizmette kullanmaktan büyük gurur duyduğunu ve Ordu'nun çöp sorununu kökten çözdüğünü ifade eden Başkan Güler, "Vahşi çöplükleri kapattık ve İlküvez'deki tesise yönlendirdik. Böylelikle çöpten elektrik enerjisi üretir duruma geldik. Ordu'muz böylelikle çok modern bir tesise kavuşmuş oldu. Benim için de işin mutlu tarafı bakanlığım dönemimde çıkarmış olduğum yenilebilir enerji yasasını belediye başkanlığını yaptığım şehrime hizmette kullanmak oldu" şeklinde konuştu.

(Metin Akyürek - İHA)