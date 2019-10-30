Son Dakika Haberleri: - 40 yıllık demir ustası, hurdadan malzeme üretiyor
Son Dakika Yerel - 40 yıllık demir ustası, hurdadan malzeme üretiyor

- 40 yıllık demir ustası, hurdadan malzeme üretiyor

1 saat önce

- 40 yıllık demir ustası, hurdadan malzeme üretiyorBİTLİS - Bitlis'te yaşayan 40 yıllık demir ustası Cengiz Bayhan, hurda malzemeleri gündelik işlerde kullanılacak ürünlere dönüştürüyor.

- 40 yıllık demir ustası, hurdadan malzeme üretiyor

BİTLİS - Bitlis'te yaşayan 40 yıllık demir ustası Cengiz Bayhan, hurda malzemeleri gündelik işlerde kullanılacak ürünlere dönüştürüyor.

Sanayi sitesinde 40 yıldır demircilik yapan Cengiz Bayhan, hurdacılardan aldığı malzemelerden genellikle sipariş üzerine dehre, balta, kazma ve çapa gibi ürünler üretiyor. Yıllara ve teknolojiye meydan okuyan Cengiz Bayhan, Bitlis ve bölgede kendisi gibi sıcak demir ustasının çok fazla olmadığını belirtti. Toptan ve perakende siparişçilerin fabrikasyon ürünlerden daha çok el emeği ürünlere rağbet gösterdiklerini ifade eden Bayhan, yıllık 12 bine yakın tarımsal alet ürettiğini söyledi. Bayhan, "1979 yılından beridir sıcak demircilik sektöründe çalışıyorum. El yapımı kazma, balta, dehre, çapa gibi ürünler üretiyoruz. Hammadde olarak hurda makaslar ve çelik ürünleri alarak buradaki ocakta ısıtarak şekil veriyoruz. Makasları dehre yapımında, aksları ise balta ve kazma üretiminde kullanıyoruz. Kendimiz hurdacılara giderek bu malzemeleri alıyoruz. Burada ısıtarak belirli şekiller veriyoruz. Piyasada Van, Siirt, Muş, Hakkari ve Mardin illerine gönderiyoruz. Yıllık gelen siparişler doğrultusunda 10-12 bin adet ürün satıyoruz. Bu mesleğin son temsilcisiyim. Artık el ürünü malzemeler piyasada teknolojik ürünlere yenik düşüyor. Fiyat olarak bizden daha düşük maliyette olduğu için. Ancak bizim ürettiklerimiz kullandıkça değer kazanıyor. Hem hammadde olarak hem de işçilik olarak teknolojik ürünlerden farklıdır. Piyasada 30-50 TL arasında değişen fiyatlara alıcı buluyor" diye konuştu.

- 40 yıllık demir ustası, hurdadan malzeme üretiyor

Bitlis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:04 Kaynak: İHA
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