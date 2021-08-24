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Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü - Son Dakika

Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü

24.08.2021 10:39

Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü Emekli deniz astsubayı hem rahmetli oğlunun anılarını, hem de mesleğini burada yaşatıyor Öğrencilik yıllarından, emekliliğine kadar biriktirdiği 8 bin objeyi, 8 bölmeli müzede sergileyen emekli deniz astsubayı Ahmet Toplucak, 17...

Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü

Emekli deniz astsubayı hem rahmetli oğlunun anılarını, hem de mesleğini burada yaşatıyor

KOCAELİ - Öğrencilik yıllarından, emekliliğine kadar biriktirdiği 8 bin objeyi, 8 bölmeli müzede sergileyen emekli deniz astsubayı Ahmet Toplucak, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde yaşamını yitiren astsubay oğlunun da anılarını, kendi imkanlarıyla hazırladığı müzede yaşatıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan emekli deniz astsubay Ahmet Toplucak (78), 2008 yılında 'Astsubay Anılar ve Kültür Galerisi' açtı. Kendi imkanlarıyla hazırladığı müzede yaklaşık 8 bin obje sergileyen Toplucak, 1999 depreminde kaybettiği astsubay oğlu Levent Toplucak'ın anılarını da bu müzede yaşatıyor. 8 bölümden oluşan müzede üniformadan, sancağa, pusuladan, rozetlere kadar binlerce obje sergileniyor.

"40 yıllık hizmetim var"

Astsubay okuluna 1955 yılında başladığını anlatan Toplucak, "Astsubay okulunda 4 yıl okudum, daha sonra 2 yıl da makine sınıfı okudum. 1961 yılında astsubay çavuşu oldum. Mezun olduktan sonra ise hocamın tavsiyesi ve kendi isteğimle denizaltıcı oldum. 1 yıla kadar denizaltı kurs ve stajı gördükten sonra, 2 gemide çalışmak nasip oldu. Çanakkale ve Turgut Reis denizaltılarında çalıştım. Çanakkale denizaltısını Amerika'dan teslim aldım, 1998 yılında sancağını ben indirdim ve bana hediye ettiler. 1998 yılında yaş haddinden emekli oldum. 40 yıla yakın hizmetim vardı" dedi.

"Evimiz aynı müze gibiydi"

Öğrencilik yıllardan, emekliliğine kadar biriktirdiği tüm objeleri, eşinin tavsiyesi üzerine müzede sergilemeye karar verdiğini ifade eden Toplucak, "Bu objeleri evimde sergiliyordum. Eşim bana, 'bir sürü müzelik eşya var, bunları götür ve ev biraz tahliye olsun' dedi. Evimiz aynı müze gibiydi. Gelen bakardı, incelerdi. 2008'de burayı açtım. 2010'da resmi açılışını yaptık" şeklinde konuştu.

"Astsubaylık kültürünü anlatmak istiyorum"

Astsubaylık ve denizaltı hakkında öğrenilmesi gereken her şeyin, müzede sergilendiğini vurgulayan Ahmet Toplucak, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız arıyor geliyor, onlarla randevulaşıyoruz. Tanıtım yapıyoruz, amacım astsubaylık kültürünü, denizcilik kültürünü halkımıza anlatabilmek. Burası 8 bölmeden oluşuyor. Oğluma ait oda var, benim çocukluk fotoğrafımdan başlayıp, hizmetlerime kadar olan şeyler var. Kendi imkanlarımla oluşturdum. Arkadaşlarımızdan da bağış yapanlar var"

"Benden ziyade oğlumu temsil ediyor"

İdari astsubay oğlu Levent'in, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde yaşamını yitirdiğini belirten Ahmet Toplucak, "Oğlum depremde öldü. Evinde istirahat ederken gece 03.00'te üstüne tavan çöktü. Hanımı ve çocuğu ile birlikte rahmetli oldu. O idari astsubaydı, denizaltıcı olamadı nasip değilmiş. Oğlumun adına açılan bir yer. Benden ziyade onu temsil ediyor" sözlerine ekledi.

Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü
Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü

17 Ağustos 1999, Astsubay, Gölcük, Emekli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oğlunu depremde kaybetti, 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü - Son Dakika


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