40 yıllık eşine bebek gibi bakıyor - Son Dakika
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40 yıllık eşine bebek gibi bakıyor

6 saat önce

40 yıllık eşine bebek gibi bakıyor 3 yıldır yatalak demans hastası eşinin ve evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan İsa Ördek, evlenirken iyi ve kötü günde birbirlerine söz verdiklerini hatırlatarak, eşinin tüm ihtiyaçlarını sevgi ve saygı ile yaptığını söyledi İsa Ördek, "Eşimle birlikte...

40 yıllık eşine bebek gibi bakıyor

3 yıldır yatalak demans hastası eşinin ve evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan İsa Ördek, evlenirken iyi ve kötü günde birbirlerine söz verdiklerini hatırlatarak, eşinin tüm ihtiyaçlarını sevgi ve saygı ile yaptığını söyledi

İsa Ördek, "Eşimle birlikte eşimin bakımı yemek ev temizliği eşimin kişisel temizliğini yapıyorum ve şikayet etmiyorum. Bende bu duruma düşsem oda bana bakardı, şüphem yok" dedi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 62 yaşındaki İsa Ördek, demans hastası yatalak eşine 3 yıldır bebek gibi bakıyor.

Eşinin ve evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan İsa Ördek evlenirken iyi ve kötü günde birbirlerine söz verdiklerini hatırlatarak, eşinin tüm ihtiyaçlarını sevgi ve saygı ile yaptığını ifade etti.

Mersin'de belediyeden memur olarak emekli olan ve 40 yıllık evli olduğu Figen Ördek'in 3 yıl önce demans hastalığına yakalanarak yatalak kaldığını belirten İsa Ördek iki çocuğunu okutup eşine de gözü gibi baktığını kaydetti.

Mersinden eşinin hastalığı sonrası Kozan'a geldiklerini söyleyen İsa Ördek, Korona virüse karşı tedbir alırken eşinin tüm bakım ve ihtiyaçlarını kendi karşılıyor. Eşinin düzenli ilaçlarını, yemek ve meyvesini hazırlayan bir bebek gibi eşine bakan Ördek, evlenirken iyi ve kötü günde birbirlerine söz verdiklerini aynı durumda kendi olsa eşinin de ona bakacağından emin olduğunu ifade etti.

"Umudumu yitirmeden bakmaya devam ediyorum"

Eşine olan sevgisini ve yaşadığı zorlukları da anlatan İsa Ördek, "Ben insana insanca değer verilmesi duygularıyla yaşayan biriyim. Ben bu hizmetleri eşime yapıyorum. Başkasına olsa gene yardım ederim. Evimde eşimle birlikte kalıyoruz. Eşimle birlikte eşimin bakımı yemek ev temizliği eşimin kişisel temizliğini yapıyorum ve şikayet etmiyorum. Bende bu duruma düşsem oda bana bakardı, şüphem yok. Biz insanlar sağlıklı olduğu zaman yan yana olmamalı. İnsanların iyi gününde iyi, olmasına ama kötü günde dışlamasına çok karlıyım. Şuan eşime duyduğum sevgi ve saygı ama şuan daha çok ona saygıdan bunları yapıyorum. Yaşamıma kendi adıma memuriyetin vermiş olduğu etki düzenli prensipli biriyim. Evin temizliğini, bulaşığını hepsini kendim yapıyorum" dedi.

Eşinin hastalığının 10 yıl öncesine dayandığını belirten İsa Ördek, "Gençliğimizde sorunumuz tek maaşla çocuklarımızı okuturken geçim sıkıntısı mücadele ile yıprandık. Eşim o zamanlar el işleri ile bütçeye destek oluyordu. Sağlıklı iken spor yapar gezerdi başkalarına elinden geldikçe yardım ederdi. Demans hastalığına yakalandı, muhtelif doktorlara götürdüm sonuç olarak kurtuluşu olmadığını söylediler. Umudumu yitirmeden bakmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Eşinin yıkanması ve çevrilmesinde zorluklar yaşadığını ve ona daha iyi bakılması için yardımcı almaya ekonomisinin el vermediğini söyleyen İsa Ördek, "Emekli maaşı ile kirada oturuyorum. Eve yardımcı almaya durumum yok. Eşimin yüzde 73 engelli olduğuna dair heyet raporum var ama kurumlara başvurduğum halde bir olumlu sonuç alamadım. Eşimle 40 yıllık birlikteliğimiz var. Gözüm gibi bakıyorum ama zorlandığım anlar oluyor. Onu temizliğini yaparken çevirmede zorlanıyorum bende biraz kiloluyum. Benimde bileklerimde yorgunluk oldu. Bir yardımcı lazım ama kendi mücadelemle devam ediyorum" dedi.

40 yıllık eşine bebek gibi bakıyor

Kozan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:11 Kaynak: İHA

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