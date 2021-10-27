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40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı - Son Dakika

40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı

27.10.2021 16:34

Gaziantep'te, 61 yaşındaki Ali Çakır boşanma aşamasındaki eşi Behiye Çakır'ı, 500 lira nafaka istediği için darbedip 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Behiye Çakır yoğun bakımda tedaviye alınırken, şüpheli eş polis tarafından yakalandı.

Dün öğle saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde iddiaya göre, emekli Ali Çakır ile boşanma aşamasındaki 40 yıllık eşi Behiye Çakır arasında nafaka talebi nedeniyle tartışma çıktı.

12 YERİNDEN BIÇAKLADI

Ali Çakır, bir süredir ayrı yaşadığı ve 3 çocuğunun annesi olan Behiye Çakır'ı darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden 12 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Behiye Çakır, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilip, daha sonra yoğun bakıma alınan Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şüpheli Ali Çakır ise polis tarafından gözaltına alındı.

"KADIN CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLSİN"

Behiye Çakır'ın nafaka nedeniyle babası tarafından bıçaklandığını ve annesinin hayati tehlikesi olduğunu belirten Serpil Köseler, "Annem, evin önünde otururken bir anda çıkıp geliyor ve üzerine saldırıyor. Annem içeriye kaçıp kapıyı kapatmaya çalışıyor ancak baş edemiyor. Yere düşünce de annemi 12 yerinden bıçaklıyor. Şu anda hayatı riskli. Benim annem, bunu hak etmedi. Bıçaklanma nedeni de nafaka istemesi oldu. 500 lira nafaka istedi. Şu anda makineye bağlı yaşıyor. Annemin ölmesini istemiyorum. Kadın cinayetlerinin önüne geçilsin istiyorum" diye konuştu.

"BABAMA MÜEBBET HAPİS VERİLSİN"

Ali Çakır'ın babalık görevini yerine getirmediğini ifade eden Ahmet Çakır da "Telefon geldi ve 'çabuk, annenin yanına git' dediler. Annemin yanına gittiğimde ağır yaralıydı ve başı kalabalıktı. Babama müebbet hapis verilmesini istiyorum. Baba demek istemiyorum, bunu hak etmiyor. Annemizi 12 yerinden bıçaklayarak, bu hale getirdi" dedi.

40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı

Dumlupınar, Ali Çakır, Emekli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı - Son Dakika
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