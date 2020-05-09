40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım"

Sivas'ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm. Pişmanım" dediGeçtiğimiz gün kent merkezi İnönü Mahallesi, Karanfil Sokak2ta meydana gelen olayda 65 yaşındaki Fevzi Arbaç, 40 yıllık eşi Münevver Arbaç'ı tabanca ile iki el ateş ederek öldürmüştü.

Sivas'ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm. Pişmanım" dedi

Geçtiğimiz gün kent merkezi İnönü Mahallesi, Karanfil Sokak2ta meydana gelen olayda 65 yaşındaki Fevzi Arbaç, 40 yıllık eşi Münevver Arbaç'ı tabanca ile iki el ateş ederek öldürmüştü. Cinayet zanlısı Arbaç, 4 çocuğunun annesini öldürdükten yarım saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Cinayet zanlısı Arbaç, Sivas il Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildiği esnada gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna "Kavga ettik, öldürdüm, pişmanım" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Öte yandan Arbaç'ın geçmişte psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Cinayet zanlısının adliyedeki işlemleri sürüyor. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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