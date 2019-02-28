40 Yıllık Hasarlı Köprü Onarıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de 40 yıl önce yapılan eski yerleşim yeri ve arazi köprüsünün bakım ve onarımının tamamlanarak hizmete girdiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de 40 yıl önce yapılan eski yerleşim yeri ve arazi köprüsünün bakım ve onarımının tamamlanarak hizmete girdiği bildirildi.



Dereköy Kıran mevkiinde bulunan ve yaklaşık 40 yıl önce yapılan ancak zamanla hasar gören yerleşim yeri ve arazi köprüsü Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından bakım onarımı tamamlanarak köy halkının hizmetine sunuldu.11 bin 800 TL'ye mal olan ve bakım onarım çalışmaları yaklaşık 1 ayda tamamlandı.



Kaymakam Furkan Başar, Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul ile tamamlanan köprüde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. - KÜTAHYA

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