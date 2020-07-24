40 yıllık hasret mutlu sonla bitti - Son Dakika

Ordu'nun İkizce ilçesinde 40 yıl önce halkın imece usulüyle kazma ve küreklerle açmaya çalıştığı, yöre halkının hasretle beklediği ve adına türküler yazdığı 'Devecik Yolu' Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanarak açıldı.

Yolun açılışı sebebiyle düzenlenen törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Devecik halkının yaklaşık yarım asırlık özlemini gidermiş olduklarını söyledi. Güler, "İkizce Devecik Mahallesi'nin 40 yıldır hasretle beklediği meseleyi çözüme kavuşturduk. Devecik yolunda 12 km'lik bir sıcak asfalt çalışması başlattık. Bu anlamda sözümüzde durmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Allah bize sözümüzü tutmayı nasip etti. İkizce ilçemizde bir yandan sıcak asfalt çalışmaları devam ederken aynı zamanda büyük bir sorun haline gelen içme suyu problemi için de çalışmalar sürüyor" dedi.

40 yıllık soruna 40 günde neşter vuruldu

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı konuşmasında, yolun asfaltlanmasıyla birlikte 40 yıllık probleme 40 gün içerisinde neşter vurulduğunu söyledi. Kaygı, "40 yılı aşkın süredir asfalt yola kavuşmayı bekleyen Devecik halkı Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda sıcak asfalta kavuşuyor. Bu yol 40 gün içerisinde işkence olmaktan çıkıp, keyifli bir yol haline gelmeye başlamıştır. Bu yol ile Devecik Mahallesi diğer il ve ilçelerle erişebilir hale geldi. Şahsım, ilçem ve Devecik Mahallesi sakinleri adına şükranlarımı sunuyorum. Bu yolun yapımında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adına türküler yakılmıştı

İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, "İkizce ilçesi sakinlerinin dedeleri ve babaları 40 yıl önce imece usulüyle para toplayıp, kazma ve küreklerle kollarını sıvayarak bu yolu oluşturmuşlar. 40 yıl sonra yeni teknolojiyle bu mücadeleyi sona erdiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ilçem adına teşekkür ediyorum. İlçemizin meşhur türküsünde 'İkizce'den yukarıya kazma da yolu var. İyi şoför değilsen, hazin de sonu var. İlküvez'den Çaybaşı'na yolum da gidiyor, şu Ünye'den ayrıldığımda ölüm de gidiyor' sözlerine yer verilmiş. İlçemizin artık kazma vurulan yol değil, sıcak asfaltlı yol olacak ve Ünye'den ayrıldığımızda ölüm değil, vuslat vakti olacak" şeklinde konuştu. - ORDU