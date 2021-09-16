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40 yıllık hatır için 150 yıldır kahve değirmeni üretiyorlar - Son Dakika

40 yıllık hatır için 150 yıldır kahve değirmeni üretiyorlar

16.09.2021 09:45

40 yıllık hatır için 150 yıldır kahve değirmeni üretiyorlar Aile işletmesinin 4. kuşak temsilcisi olan Hikmet Sözen, 62 yıldır kahve değirmeni üretiyor İstanbul Eminönü'nde 150 yıllık aile işletmesinin 4'üncü kuşak temsilcisi olan Hikmet Sözen, 62 yıldır kahve değirmeni üretiyor.

40 yıllık hatır için 150 yıldır kahve değirmeni üretiyorlar

Aile işletmesinin 4. kuşak temsilcisi olan Hikmet Sözen, 62 yıldır kahve değirmeni üretiyor

İSTANBUL - İstanbul Eminönü'nde 150 yıllık aile işletmesinin 4'üncü kuşak temsilcisi olan Hikmet Sözen, 62 yıldır kahve değirmeni üretiyor. Mesleğe olan merakın azaldığından yakınan Sözen, mesleği 5'inci kuşak olarak oğlunun devam ettirmesini istiyor.

Eminönü'nde esnaf olan Hikmet Sözen 150 yıllık aile işletmesinin 4. kuşak temsilcisi olarak kahve değirmeni üretiyor. Büyük dedesinin kurduğu işletmeyi 62 seneden beri açık tutma çabasında olan Sözen, günde 20 tane değirmen yapıyor. Yarım asrı deviren Sözen, işini severek yaptığını ancak kahve değirmenciliğine ilginin azalmasından yakındı. Oğlunun bu meslekte 5'inci kuşak olduğunu söyleyen Sözen, şimdilerde bu mesleği öğrenen ve merak edenin olmadığını söyledi.

"Değirmenin en az 150 yıllık geçmişi var"

Mesleğin büyük dedesinden miras kaldığını ifade eden Hikmet Sözen, "6 yaşında İstanbul Kantarcılar'a geldim, bu mesleğe başladım 4'üncü kuşak olarak. Burayı büyük dedem kurmuş. Dedem, babam, şimdi de benim. 60-62 sene oluyor ben aynı mesleği burada yapalı. Osmanlı'dan gelmeyiz, ben Osmanlı'dan beri dördüncü kuşağım. Benim büyük dedem Osmanlı. Değirmenin en az 150 yıllık geçmişi var. Musevi vatandaşlar yapıyormuş bu mesleği çok eskiden. Ermeniler, Rumlar varmış. Benim büyük dedem, onların yanında çırak duruyor. Onlardan öğreniyor. Ondan sonra bizlere geliyor " dedi.

Çıraklığın kalktığını ve kahve değirmenciliğine ilginin azaldığını söyleyen Sözen, "3 kişilik kadromuz var. Bu sanatların ilerisi olmaz. Çıraklık kalktı artık. Şimdi hiç öğrenen, merak eden yok. Zaten böyle el emeği yapılan işle geçinemez. 5. kuşak da benim oğlan inşallah. Ben yaptığım işi severek yaptığım için kendime göre başarılı oldum sanıyorum. Sanki bugün başlamış gibiyim. Evde durmuyorum, duramam. İşimi yapmam lazım" diye ifade etti.

Günde 20 tane değirmen yaptıklarını söyleyen tarihi değirmen ustası Hikmet Sözen, "Bizim değirmenimiz şu anda çok değerli. Keyifle kahve içeceğim değince bizim değirmende çekecek, kahvesini içecek. Bizim değirmenimizde kahveyi istediği ayarda öğütebilir. Filtre kahve isteyen iri istiyor, altında ayarı var, komuta kendinde, ayarını ona göre yapar. Üniversite talebesi gençler genelde filtre istiyor, biraz yaşlı insanlar Türk kahvesi istiyor" dedi.

"Bizden sonra bu iş biter"

Kahve değirmenciliğini, çırak olarak girdiği Tarihi Sözen Değirmeni'nde Hikmet Sözen'den öğrenen 57 yaşındaki Muzaffer Demir, "40-45 sene oldu. Sözen Değirmen'de başladım, buraya çırak girdim. Ondan sonra devam ettik. Şu anda hep el sanatı. Makine işi yoktur. Zaten bizi bilen kişiler hep el işi olduğu için gelir. Çin'den gelenler de var ama bunların yerini tutmuyor. Burada gördüğünüz gibi hem kokusu hem taze çekmenin fonksiyonu oluyor. Çırak olarak girdiğimde Hikmet Abi öğretti bunu. Burası hep kalabalıktı. Gittikçe değişiyor, çalışamayan oldu. Bizden sonra artık bu iş de biter" diye konuştu.

40 yıllık hatır için 150 yıldır kahve değirmeni üretiyorlar
40 yıllık hatır için 150 yıldır kahve değirmeni üretiyorlar
40 yıllık hatır için 150 yıldır kahve değirmeni üretiyorlar
40 yıllık hatır için 150 yıldır kahve değirmeni üretiyorlar
40 yıllık hatır için 150 yıldır kahve değirmeni üretiyorlar
40 yıllık hatır için 150 yıldır kahve değirmeni üretiyorlar

İstanbul, Eminönü, Osmanlı, Esnaf, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 40 yıllık hatır için 150 yıldır kahve değirmeni üretiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 40 yıllık hatır için 150 yıldır kahve değirmeni üretiyorlar - Son Dakika
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