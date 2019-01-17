Son Dakika Haberleri: 40 Yıllık Kalaycı, Çırak Bulamamaktan Yakındı

40 Yıllık Kalaycı, Çırak Bulamamaktan Yakındı

13 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan ve 40 yıldır kalaycılık yapan Elmas Kaplan (62) mesleğini aktaracak çırak bulamadığını, bu nedenle mesleğinin yok olmasından korktuğunu söyledi.

40 Yıllık Kalaycı, Çırak Bulamamaktan Yakındı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan ve 40 yıldır kalaycılık yapan Elmas Kaplan (62) mesleğini aktaracak çırak bulamadığını, bu nedenle mesleğinin yok olmasından korktuğunu söyledi. Kalaylanmayan bakır eşyaların insan sağlığı açısından ciddi risk teşkil ettiğini ve zehirlenmeye neden olduğunu belirten Kaplan, "Bakır eşyalar kalaylanmadığı zaman insanları zehirler. Bakırda oluşan küçük küçük kırmızı lekeler görüldüğü zaman kalaylanması gerekir" dedi.

Edremit'teki iki kalaycı ustasından biri olan Elmas Kaplan, 40 yıldır çırak yetiştiremediğini söyledi. Kalaycılığı gelecek kuşakların göremeyeceğini ifade eden Kaplan, "Kapları kalaylıyoruz, temizliyoruz. Ben bu işe 20 yaşında başladım. Baba mesleği olan bu işten ekmek yedim. Çoluk çocuğumu evlendirdim. Ev aldım. Daha devam ediyorum. Çırak gelmiyor. Bu meslek yok olacak gidecek. Edremit'te kala kala iki kişi kaldık" dedi.

Yapabildiği sürece mesleği devam edeceğini belirten Elmas Kaplan, şunları söyledi: "Elim ayağım tutana kadar bu mesleğe devam edeceğim. Bu mesleği bırakamıyorum. Sabahın erken saatinde dükkan açıyorum diye çocuklar bana kızıyor. 'Rüyanda mı gördün' diyorlar. Kahvaltı yapmadan gidiyorum diye ailem bana kızıyor. 'Bir kahvaltı yap git' diyorlar. Adeta hastalık oldu bu meslek bende." 

'BAKIR EŞYALAR KALAYLANMADIĞI ZAMAN ZEHİRLEME RİSKİ VAR'

Kalaylanmayan bakır eşyaların insanların sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Kaplan, "Bakır eşyalar kalaylanmadığı zaman insanları zehirler. Bakırda oluşan küçük küçük kırmızı lekeler görüldüğü zaman kalaylanması gerekir. Kalaylanan bir tencereyi mutlaka tahta kaşıkla karıştırmak gerekir" diye konuştu.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:47 Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, Güncel
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