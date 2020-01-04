40 yıllık kasetçi, dijital müziğe meydan okuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 40 yıllık kasetçi, dijital müziğe meydan okuyor - Son Dakika

40 yıllık kasetçi, dijital müziğe meydan okuyor

6 saat önce

KONYA'da 40 yıldır kasetçilik yapan Eyüp Mermer (71), 30 metrekarelik dükkanında dijital müziğe meydan okuyor.

40 yıllık kasetçi, dijital müziğe meydan okuyor, System.String[]

KONYA'da 40 yıldır kasetçilik yapan Eyüp Mermer (71), 30 metrekarelik dükkanında dijital müziğe meydan okuyor. Eskiye göre işlerin çok da iyi olmadığını söyleyen Mermer, "Ölünceye kadar bu işi yapacağım. Benden sonra bu işi sürdürecek kimse yok. Ben ölünce bu iş de sona erecek" dedi.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda, 40 yıl önce seyyar araba üzerinde müzik kaseti ticaretine başlayan Eyüp Mermer, açtığı 30 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdürüyor. İş yerinde 60 bine yakın kaset bulunduğunu, sığmayan kasetlerin ise depoda olduğunu belirten Mermer, "Hiç aklımda yokken aniden bu işin içine girdik. O zamanlar bu işler çok iyiydi. Şimdi teknoloji bazı şeyleri aldı, götürdü. Bu meslekte ayakta durmak zor. Emekliliğim var. Hem burada vakit geçiriyorum, hem de biriktirmiş olduğum kasetleri satıyorum. Benim müşterilerim sabit müşteri. Tanıyanlar geliyor buraya. Ufak tefek de olsa halen kaset almaya gelenler var. Eskiden o kadar fazla kaset satardık ki müşteriye fatura kesecek zaman olmazdı. Buraya gelen müşteriler istediği her kaseti bulabilir. 60 bine yakın kaset var. Bazıları da depoda duruyor."dedi.

BU MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Müzik kaseti sektörünün bittiğini ifade eden Eyüp Mermer, "Yapacak bir şey kalmadı. Bu mesleği götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Bu mesleği bırakabileceğim kimsem yok. Benimle birlikte bu meslek de bitecek. Eski günler başkaydı. Şimdi bitik" diye konuştu.

İş yerinde kasetçalar, dvd satışı da yapan Eyüp Mermer, gelen müşterilerine müzik dinleterek onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.


Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:13 Kaynak: DHA
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