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40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi - Son Dakika

40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi

02.07.2021 10:09

Perakende gıda sektöründe 40 yıla varan bir geçmişi olan Şahmar Marketler Grubu'nun bir gecede kapanma kararı aldığı öğrenildi. Şirkete mal tedarik eden firmalar, genel merkez binasına akın etse de elleri boş döndü. Kapanma kararından bir hafta önce de şirket hisselerinin el değiştirdiği belirtildi.

Gıda perakendeciliğinde, büyük oyuncuların yanı sıra yerel marketler diye de ifade edilen onlarca oyuncu bulunuyor. Dinamik bir konumda olan sektörde hemen her market zinciri bir diğerini tanır. Sektörün son günlerdeki en önemli gündem konusu ise, kapatma kararı alan bir market zinciri oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sektörün bilinen markalarından biri olan Şahmar Grup Marketler Zinciri, geçen pazartesi günü kapılarını açmadı. Müşterilerin yaşadığı şokun bir benzerini, gruba mal tedarik eden firmaların yetkilileri de yaşadı. Mağazaların açılmadığını öğrenen alacaklı firma yetkilileri, şirketin Esenler'deki merkez binasına gitti. Ancak, binada şirketin herhangi bir çalışanına ulaşılamadığı gibi eşyaların da boşaltıldığı görüldü.

YÜKLÜ MAL İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Ticaret Borsası'nda meslek komitesi yönetiminde de olan Hikmet Şahin geçen aylarda kardeşleri ile yollarını ayırdı. Şahin, kardeşlerine ait haklarını ödedikten sonra Şahmar Gıda şirketinin tek sahibi konumuna geldi.

Tedarikçi firmalardan birinin yetkilisi "15-20 gün önce yüklü miktarda mal talep ettiler. Talepleri, ihtiyaçlarının üstündeydi, şüpheli gördük ve mal vermedik" dedi. Başka bir şirket yetkilisi ise şirkete mal verdiklerini belirterek "Karşılığında 100 bin liraya yakın iki yaprak çek aldık. Çeklerden birinin ödeme günü 10 Temmuz. Her iki çekin de karşılıksız çıkması muhtemel. Çok zor durumda kalacağız" diye konuştu.

'ÖZEL BANKA BU DURUMA YOL AÇTI'

Konu ile ilgili görüştüğümüz Şahmar Marketler Zinciri'nin patronu Hikmet Şahin ise "35 yıllık esnafım. Bugüne kadar ödenmemiş tek bir çekim yoktu. Gününde maaşı ödenmeyen tek bir personelim olmadı. Yine kredilerimi de düzenli ödedim. Ancak, özel bir bankanın, kredisini, vadesinden önce kapatılmasını istemesi her şeyi alt üst etti. Ki bu bankaya da olan kredi de düzenli ödeniyordu. Banka, kredisini istediği gibi icra takibi başlattı. Durum böyle olunca resmen çöktük. Azeri bir iş insanı ile de ortak iş yapacaktık. Onun 5 milyon dolarlık bir kaynak sağlama durumu vardı. Bankanın bu hareketi sonrası o iş de ortada kaldı" diye konuştu.

HİSSE EL DEĞİŞTİRDİ

Gruba ait marketlerin kapatılmasından bir hafta önce ise önemli bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. 5 milyon TL sermayeli Şahmar Gıda'nın tüm hisseleri el değiştirdi. Kayıtlara göre Hikmet Şahin, sahip olduğu yüzde 100 hissesi Azeri asıllı Azad Huseynov isimli bir kişiye devretti.

WHATSAPP'TAN AYRILDI

Şahmar Marketler Grubu'nun kapanma kararına kendisinin de şaşırdığını belirten bir sektör temsilcisi "Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Bu gruba, marketler zincirlerinin sahipleri üye. Cumartesi akşamı (26 Haziran) Hikmet Bey gruptan ayrıldı. Doğrusu o an anlam veremedik. Pazartesi günü ise marketlerin açılamadığını gördük" dedi. Şahin'in yeni WhatsApp profil fotoğrafı ise siyah renkten oluştu.

40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi

Hikmet Şahin, Pazartesi, Hürriyet, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi - Son Dakika Ekonomi


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