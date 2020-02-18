40 yıllık mesleğinde 3 parmağını kaybetse de marangozluktan vazgeçmedi - Son Dakika
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40 yıllık mesleğinde 3 parmağını kaybetse de marangozluktan vazgeçmedi

6 saat önce

Bolu'da, 40 yıl önce başladığı marangozluk mesleğinde 3 parmağını kaybeden Mehmet Aktulan, evinin garajında kurduğu atölyede tahtadan ürettiği malzemeleri halk pazarında satarak ailesine destek oluyor.

40 yıllık mesleğinde 3 parmağını kaybetse de marangozluktan vazgeçmedi, System.String[]

Bolu'da, 40 yıl önce başladığı marangozluk mesleğinde 3 parmağını kaybeden Mehmet Aktulan, evinin garajında kurduğu atölyede tahtadan ürettiği malzemeleri halk pazarında satarak ailesine destek oluyor.


Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Yavaş köyünde dünyaya gelen 5 çocuk babası Mehmet Aktulan (76), 40 yıl önce öğrendiği ve 3 parmağını kaybetmesine neden olan marangozluk mesleğini özenle sürdürüyor. Askerliğin ardından 15 yıl boyunca Ankara'da inşaatlarda çalıştıktan sonra tekrar köyüne dönen Aktulan, iş bulamayınca yeniden Bolu'ya yerleşti. Marangoz olmaya karar veren Aktulan, aldığı bir makineyle evinin garajına kurduğu marangoz atölyesinde çalışmaya başladı. Uzun yıllar boyunca tahtadan kapı ve pencere yapan Mehmet Aktulan, tahtanın yerini plastiği almasıyla birlikte kaşık, baston, oklava, ekmek tahtası gibi eşyalar yaparak halk pazarında satmaya başladı. 25 yıl önce geçirdiği iş kazasında 3 parmağını kaybeden Mehmet Aktulan, mesleğini yapmaktan vazgeçmeyerek ailesine de destek oluyor.


"Elimin değmediği ev kalmamıştır"


El becerisine güvenerek kimseden yardım almadan marangozluğu öğrenen Mehmet Aktulan, "40 yıl oldu bu işe başlayalı. Bir makine aldım ve ben bu işi yaparım dedim. El becerime güveniyordum. Allah da muvaffak etti. O günden bu güne çalışıyorum. Bu civarda elimin değmediği ev kalmamıştır. Kapı, pencere yapıyordum. Artık plastik çıkınca ahşap işi öldü. Ben de bu işleri yapmaya başladım. Kepçe, kaşık, sofra, kürek, baston yapıyorum. Pazarlara gidip satıyorum. 10-12 çeşit ürünüm oluyor. Kahvehane falan bilmem. Namazımı kıldıktan sonra birkaç kaşık yaparım ve pazarlarda satarım" dedi.


3 parmağını kaybettiği mesleğini terk etmedi


Geçirdiği iş kazasını anlatan Aktulan, "Camların alt kısmında bulunan parçayı yaparken elim bıçakların üzerine düştü. O günden bugüne 2 parmağımla yine aynı işi yapıyorum. Hiç de işim aksamadı. Yılmadım bu işten. Başarıyla çalıştım. Allah her şeyimi de nasip etti" ifadelerini kullandı. - BOLU

Dörtdivan, Ankara, Bolu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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