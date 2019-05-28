Son Dakika Haberleri: Apple'ın ilk bilgisayarı Apple I, 471 bin dolara satıldı
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Apple'ın ilk bilgisayarı Apple I, 471 bin dolara satıldı

2 saat önce

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın kendisi tarafından elle inşa edilen 1976 model Apple I, açık arttırmada 471 bin dolara satıldı.

Apple'ın ilk bilgisayarı Apple I, 471 bin dolara satıldı, System.String[]

Dünyaca ünlü Apple firmasının geçmişi, çok sayıda kişi tarafından kullanılan iPhone telefonlardan çok daha öncesine uzanıyor.

Christie's Auction müzayede evi, Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın kendisi tarafından elle inşa edilmiş 1976 model Apple I'i açık arttırmada 371,260 sterline, yani kabaca 471 bin dolara sattı. Bilgisayar, deri bir çantanın içinde ve bütünleşik klavye ile bir arada satıldı.

Bilgisayarın bir çantanın içerisinde satılmasının sebebi ise Apple I'in kendi çantasının olmaması. Televizyona bağlayıp kullanabileceğiniz cihazı nasıl taşıyacağınız konusu tamamen size kalıyordu. Ürünün eski sahiplerinden biri, muhtemelen taşıması ve toplaması kolay olsun diye makineyi bir çantanın içine yerleştirmiş.

Yaklaşık olarak 200 Apple I üretildiği ve bu bilgisayarların büyük kısmının yok olduğu düşünülüyor. Bu açık arttırmadaki ürün daha önce Rick Conte'ye aitmiş. Conte, daha sonra cihazı Maine Kişisel Bilgisayar Müzesi'ne bağışlamış ve daha sonra bir takım başka sahiplerin eline geçmiş.

Açık arttırmaya orijinal kılavuz, Apple I ile ilgili makaleler, uyumlu yazıcı gibi ekipmanlar da dahil edildi.

Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:37 
Bilgisayar, Steve Wozniak, Apple, Teknoloji
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