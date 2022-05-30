40 yıllık rögar kapağını çaldılar - Son Dakika
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40 yıllık rögar kapağını çaldılar

30.05.2022 14:38
40 yıllık rögar kapağını çaldılar

Sivas'ta rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı, esnaf çalınan kapağın 40 yıllık olduğunu iddia etti.

Sivas'ta rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı, esnaf çalınan kapağın 40 yıllık olduğunu iddia etti.

Sivas'ta Gültepe Mahallesinde bulunan Toptancılar sitesine dadanan hırsızlar rögar kapakları ve iş yeri tabelalarını çaldı. Geçtiğimiz gece meydana gelen hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, motosikletle gezinen hırsızların rögar kapağı ve tabelayı alarak uzaklaştıkları görülüyor. Hırsızların çaldıkları eşyaları motosikletin selesine yüklemesi dikkat çekti. Şikayet üzerine polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Bölgede çalışan Ahmet Turan Ayaz, son günlerde hurda hırsızlarının bölgeye dadandıklarını ifade edip, çalınan rögar kapağının en az 40 yıllık olduğunu söyledi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Esnaf, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 40 yıllık rögar kapağını çaldılar - Son Dakika


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