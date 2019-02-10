Son Dakika Haberleri: 40 Yıllık Rölyef Ustası İki Boyutlu Eserleri ile Görenleri Hayran Bırakıyor

40 Yıllık Rölyef Ustası İki Boyutlu Eserleri ile Görenleri Hayran Bırakıyor

49 dakika önce

Denizli'de yaklaşık 40 yıldır bakır rölyef işleme sanatı ile uğraşan emekli resim öğretmeni Şefik Demirel, iki boyutlu eserleri ile görenleri hayran bırakıyor.

40 Yıllık Rölyef Ustası İki Boyutlu Eserleri ile Görenleri Hayran Bırakıyor, System.String[]
Denizli'de yaklaşık 40 yıldır bakır rölyef işleme sanatı ile uğraşan emekli resim öğretmeni Şefik Demirel, iki boyutlu eserleri ile görenleri hayran bırakıyor.

25 yıl resim öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan Şefik Demirel, 6 yıl önce Merkezefendi ilçesi Bakırcılar Çarşısı'nda kurduğu atölyede bakır rölyef işleri yapıyor. Bakır işlemeciliğine olan merakı 1980'li yıllarda üniversitedeyken başlayan Demirel, o yıllardan bu yana çeşitli eserler yaparak günümüzde unutulmaya yüz tutan bakır işlemeciliği sanatını da açtığı dükkan ile yaşatmaya devam ediyor. Bakır üzerine çekiç, ağaç ve demir kalem gibi malzemeler kullanarak iki boyutlu rölyef eserler ortaya çıkaran Demirel'in bu sanatı icra ederken en büyük destekçisi ise eşi ve çocukları. Öğretmenlik yaptığı yıllarda da görev yaptığı okullarda bakır rölyef sanatını bir an olsun bırakmayan Demirel, Atatürk portreleri başta olmak üzere çeşitli eserler yaptı. Bakırcılar Çarşısı'ndaki atölyesinde bazen kendisinin tasarladığı, bazen de siparişlere göre eserler üreten Demirel, tarihi bir meslek olan bakır rölyef sanatının Denizli'de ki tek temsilcisi olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

"Bakırla yapabileceğime inandığım eserleri yapıyorum"

Bakırın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ve 20 yaşından sonra tanıştığı bakırın her yönüyle hayatının bir parçası olduğunu aktaran Demirel, "Rölyef işlemesi olarak başladığım bakır çalışmalarını öğretmenlik yaptığım süreç içerisinde yaptığım portre ve Atatürk köşeleri ile devam ettirdim. Bakırda yapılan tüm çalışmaları değerlendirerek yapabileceğime inandığım şeyleri yapmaya başladım. Görev yaptığım tüm yerlerde Atatürk köşelerini yaptım. Emekli oldum ve sonrasında da bir olanak vasıtası ile bu atölyeyi açtım. Atölyemde piyasanın bakırla ilgili istemiş olduğu tüm şeyleri yapmaya çalışıyorum ama ağırlıklı olarak tamamen rölyef çalışması ve aksesuar, pano, duvar süsü ve dekorasyon ağırlıklı çalışmalar yapıyorum" dedi.

"Öğretmenlik yaptığım yıllarda birçok öğrencimi bakırla tanıştırdım"

Denizli'de bakır çalışması yapan 3 kişi olduklarını ancak bakır rölyef sanatını yapan tek kişinin kendisi olduğunu dile getiren Demirel, kentte bu işin başka bir temsilcisinin olmadığını vurguladı. Atölyede aile üyeleri ile birlikte çalıştığını da kaydeden Demirel, öğretmenlik yaptığı süreç içerisinde birçok öğrencisini bakırla tanıştırdığını ve bu sayede çok sayıda çıraklar yetiştirdiğini anlattı. Şefik Demirel, "Çırak yetiştirme konusunda bazı kıstaslarım var. O kıstasları kaldıramadığım için şuanda çırağımız yok" ifadesini kullandı.

Demirel'in atölyesine giren müşteri ve vatandaşlar ise duvarlarda asılı duran bakırdan iki boyutlu rölyef eserleri hayranlıkla izliyorlar. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:14 Kaynak: İHA

Yaşam
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