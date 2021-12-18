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40 yıllık sorun çözüldü; 30 aile yeni evine kavuştu - Son Dakika

40 yıllık sorun çözüldü; 30 aile yeni evine kavuştu

18.12.2021 10:47

Sultangazi'de yaşayan ve konutları park, bahçe, yol gibi donatı alanında kalan vatandaşlar, 'Sosyal Donatı Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi' ile yeni evlerine kavuştu.

Sultangazi'de yaşayan ve konutları park, bahçe, yol gibi donatı alanında kalan vatandaşlar, 'Sosyal Donatı Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi' ile yeni evlerine kavuştu. İlçenin 40 yıllık problemini hallettiklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 30 aileye yeni evinin anahtarını teslim etti.

Sultangazi Belediyesi, konutları park, çocuk bahçesi, yol gibi kamu hizmet alanında kalmış vatandaşların mağdur olmaması için 'Sosyal Donatı Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi' başlattı. Proje kapsamında vatandaşlar TOKİ'den yeni konut sahibi oldu ve böylece tahliye edilen yaklaşık 50 bin metrekarelik alan ilçeye kazandırıldı. Dün gerçekleştirilen anahtar teslim töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçenin 40 yıllık problemini çözdüklerini dile getirdi.

2 MİLYON LİRALIK ENKAZ BEDELİNİ BELEDİYE ÜSTLENDİ

Vatandaşların kamu mülkünde yaşadıkları için yıllarca tedirgin olduklarını hatırlatan Dursun, 'Parklarımız üzerindeki gecekondular, donatı alanlarındaki yapılara karşılık onlara depreme dayanıklı, parklarıyla, bahçeleriyle, otoparklarıyla, yeşil alanlarıyla yaşanabilir alternatif daireler teslim ettik. Bakanımız Murat Kurum'a ve TOKİ'ye de teşekkür ediyorum. Bu dairelere karşılık 0, kullanılmamış, TOKİ'nin Kayabaşı'ndaki konutlarından teslim ediyoruz. Yaklaşık 2 milyon liralık enkaz bedelini komşularımız adına biz üstlendik' dedi.

VATANDAŞLAR SIFIR DAİRELERİN SAHİBİ OLDU

Başkan Dursun, 'Vatandaşlarımız da 250 bin lira ile 400 bin lira arasında bir borçlanma karşılığında evlere sahip oldular. Bu konutların karşılığı bu değil, en az 2 katı daha değerli konutları yarı fiyatına kendilerine teslim ettik. Bu rakamı 20 yılda ödeyecekler ve yaşanabilir mekanlara geçmiş olacaklar. Mülkiyet problemi hallettik ve bir yandan da ilçemize yeşil alan, park, bahçe, donatı alanı kazandırıyoruz. Anlaştığımız sürece bu sayı da artacak' ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA DA DEVAM EDİYORUZ

Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalara da devam edeceklerini belirten Av. Abdurrahman Dursun, 'Vatandaşlarımızın da uzlaşmasına ihtiyacımız var. Biz niyet olarak meseleleri çözmeye odaklanmış durumdayız. Vatandaşlarımızla birlikte bu süreci hep beraber çözeceğiz' dedi.

HER GÜN PANİK VE KORKUYLA YAŞIYORDUK; ÇOK MUTLUYUZ

35 yıldır aynı binada oturan Resmigül Işık 'Bu sıkıntımız yıllardır vardı, bunu giderenden Allah razı olsun. Şimdiki binalarımız daha iyi. Çok memnun olduk' ifadelerini kullandı.

Daha önce 30 yıllık bir evde yaşayan Hayrettin Biricik, 'Her gün bir panikle oturuyorduk çünkü ne zaman ne olacağı belli değildi. Şimdi yine aynı şekilde 120 metrekare 3+1 evimiz oldu. Çok mutluyuz, teşekkür ediyoruz. Kalp kırmadan olması çok güzel oldu. 420 bin lira borçlandık kolaylıkla ödeyebileceğiz' dedi.

Evi park sahasına kalan Ayten Işık da '35 yıldır aynı yerde oturuyoruz ve evimiz depreme dayanıklı değil. Bu yüzden belediyeye başvurduk. İşimiz çok çabuk halloldu. Çok şükür evlerimize kavuştuk' diye konuştu.

40 yıllık sorun çözüldü; 30 aile yeni evine kavuştu
40 yıllık sorun çözüldü; 30 aile yeni evine kavuştu
40 yıllık sorun çözüldü; 30 aile yeni evine kavuştu
40 yıllık sorun çözüldü; 30 aile yeni evine kavuştu

Abdurrahman Dursun, geri dönüşüm, Sultangazi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 40 yıllık sorun çözüldü; 30 aile yeni evine kavuştu - Son Dakika


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