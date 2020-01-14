40 yıllık tapu ve ecrimisil sorununda çözüm adımı - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Sarnıç'ta, 40 yılı aşkın süredir devam eden tapu ve ecrimisil sorununun çözümü için harekete geçen Gaziemir Belediyesi ekipleri, binaların keşfini yapıyor, binaları fotoğraflayarak kayıt altına alıyor.



Sarnıç'ta yaşayanların en büyük sorunu olan tapu ve ecrimisil problemi için Gaziemir Belediyesi harekete geçti. Bulgaristan başta olmak üzere balkan ülkelerinden ana vatana göç eden vatandaşların yaşadığı bölgedeki sorun, 40 yılı aşkın süredir devam ettiği belirtilirken, ekipler çalışma başlattı.



Vatandaşların kanayan yarası haline gelen sorunun çözümü için harekete geçen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, önce bölgede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek konunun çözümü hakkında izlenecek yol haritasını anlattı. Başkan Arda, daha sonra belediyenin Plan ve Proje Müdürlüğünü sorunun çözümü için harekete geçirdi.



Tapu sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğüne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile iletişime geçen Gaziemir Belediyesi, 420 taşınmazın belediyeye devrini talep etti. Yapılan görüşmeler sonucunda Milli Emlak Müdürlüğü konuyu değerlendirmek için belediyeden söz konusu taşınmazlarla ilgili evrakları talep etti.



Gaziemir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ekipleri, Sarnıç bölgesinin Hürriyet Mahallesi'ndeki 420 taşınmazın tapu ve ecrimisil sorununun çözümü için çalışmalara başladı. 4706 sayılı kanunun 5. maddesine göre çalışmalarını sürdüren ekipler, sokak sokak gezerek binaların keşfini yapıyor ve binaları fotoğraflayarak kayıt altına alıyor. Vatandaşlar adına belediye ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bu taşınmazlara ait geçmiş dönem su faturaları da İZSU'dan alınacağı, diğer belgelerle birlikte Milli Emlak Müdürlüğüne gönderileceği ifade edildi. Gerekli evrakların teslim edilmesiyle arsaların belediyeye devredilmesi ve belediye eliyle vatandaşa dağıtılmasının talep edileceği, bu çalışmaların Sarnıç'ın Fatih, Menderes ve Atatürk mahallelerinde de devam edeceği kaydedildi.



Bu konunun çözümü için yurttaşlarla birlikte hareket edeceklerini ve tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacaklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Sorunun yazışmalar ile çözülmesini bekliyoruz. Yasal yollar ile vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderileceğine inanıyoruz. Bu arazilerin 2006 yılındaki rayiç bedellerle vatandaşlarımıza dağılmasını talep ediyoruz. Bu parseller belediyeye devredilirse, yurttaşlar ile belediye kendi arasında bu arazilerin satışını gerçekleştirecek. Yasal en alt limiti neyse o şekilde vatandaşlarımıza bu satışı yapar, sorunu çözeriz. Bu sorunu çözene kadar çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Ne olmuştu?



Balkanlardan göç ederek Sarnıç'a yerleşen vatandaşlar, iddialara göre muhtarlık aracılığıyla satın aldıkları bu araziler üzerine bina inşa etti ve yaşam kurdu. Daha sonra bu arazilerin hazine malı olduğu anlaşıldı ve bu evler için yıkım ve tahliye kararı verildi. Vatandaşların tepkisi üzerine üzerinde 420 bina bulunan arazilerin, ev sahiplerine satılmasına karar verildi. Yaşanan gelişmeler sonrası sorunun çözümü için harekete geçen dönemin Sarnıç Belediyesi, arazilerin belediyeye devredilmesini daha sonra da belediye eliyle vatandaşa dağıtılmasını istedi. 2006 yılında gerekli evrakları toplayarak Milli Emlak Müdürlüğü'nden arazilerin belediyeye devredilmesini talep etti; ancak belediye, Milli Emlak nden hiçbir cevap alamadı. Bu süreçte Sarnıç Belediyesi kapatıldı ve bölge Gaziemir Belediyesine bağlandı. - İZMİR