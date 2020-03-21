40 yıllık terzi 'Koruyucu maske' üretimine başladı - Son Dakika
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40 yıllık terzi 'Koruyucu maske' üretimine başladı

6 saat önce

40 yıllık terzi 'Koruyucu maske' üretimine başladı Aydın'ın Karacasu ilçesinde 40 yıllık terzi Yakup Çevik, korona virüse karşı tedbir almak isteyen bir müşterisinin maske bulamaması üzerine kendisine gelip, "Bana maske yapıver" demesiyle koruyucu maske üretimine başladı.

40 yıllık terzi 'Koruyucu maske' üretimine başladı

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde 40 yıllık terzi Yakup Çevik, korona virüse karşı tedbir almak isteyen bir müşterisinin maske bulamaması üzerine kendisine gelip, "Bana maske yapıver" demesiyle koruyucu maske üretimine başladı.

İlçede bugüne kadar binlerce pantolon, ceket, takım elbise diken, giysilerin tadilat işlerini yapan Yakup Çevik, müşterisinden gelen talebi geri çevirmeyerek koruyucu maske üretimine başladı. Ülke genelinde büyük fiyat artışlarıyla gündeme gelen ve piyasada bulmakta güçlük çekilen koruyucu maske sorununa çözüm bulan Yakup Çevik, ilk yaptığı maskenin ardından taleplerin arka arkaya geldiğini söyledi. Türk insanının pratik çözümlerle birlik beraberlik içinde her sorunun üstesinden geleceğini ifaden eden Yakup Çevik, "Bu maskelerin üretiminde pantolon ve ceplik kumaşlarını kullanıyorum. Kumaşlarımız oldukça kaliteli. Tasarımları kendim çizdim. Uygun ölçülerde keserek dikimlerini yapıp tuhafiyecilerden aldığım lastikleri geçirerek kısa sürede üretim gerçekleştiriyorum. Müşterilerim memnun. İlgi görmeye devam ediyor" dedi. Faaliyetler hakkında bilgi veren Çevik, "Bir müşterimiz maske bulamamış. Maske yapıver bana dedi. Biz onun bu talebini geri çevirmedik. Başladık ve devam ediyoruz. Kumaştan, bezden, cepliklerden hangisinden isterlerse dikiyoruz. Pantolon kumaşı kullanıyoruz. Vatandaş hangi renklerden istersen o renkten yapıyorum. Oldukça ilgi var" dedi.

"Vatandaşımız maskesiz kalmasın"

Bu mesleği 40 yıldır yaptığını kaydeden Çevik, "1980'den beri aralıksız sürdürüyorum. 40 senedir dünya kadar takım elbise, pantolon, ceket diktim. 40 senedir dikiyoruz. İlk defa da maske diktim. Korona inşallah bir an önce geçer. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Vatandaşın ihtiyacına göre temiz ve hijyenik kalabilen cepli kumaşlardan, pantolon kumaşlardan, isteğine göre rengine göre yapıyoruz. 2-3 lira olan maskelerin fiyatının bir anda katlanması sebebiyle bizden rica ettiler. Vatandaşımız maskesiz kalmasın diye elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. İnsanların ilgisi giderek artıyor. İnşallah koronayı da bitireceğiz bir an önce. Türk milleti olarak koronayı bitireceğiz. Devletimiz, milletimiz el ele inşallah bunu da bitireceğiz. Vatandaşımız da tedbirini aldı. Bir an önce biter. Türk insanı işini bilir. Bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Vatandaşlar da "Diğer satış noktalarında bulmakta zorlanıyoruz. 25 kuruş, 1 liraya aldığımız şeyi fırsatını bulup 7 liraya çıkardılar. Bir kutusu 350 lira. Çare güzel" ifadelerini kullandı.

40 yıllık terzi 'Koruyucu maske' üretimine başladı

Karacasu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:55 Kaynak: İHA

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