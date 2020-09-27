40 yıllık Türkmen hattat, sanatını Mersin'de sürdürüyor - Son Dakika

IRAK'ın Musul kentinde yaşanan çatışmalar nedeniyle 6 yıl önce Mersin'e gelen 40 yıllık hattat Salih Al Zamo (55), hat sanatını sürdürüyor. Bir eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen Al Zamo, en büyük isteğinin Türk kimliği alabilmek olduğunu söyledi.

Türkmen Salih Al Zamo, 15 yaşındayken öğretmeninin yönlendirmesiyle hat sanatına başladı. Eğitim hayatı boyunca hat sanatı üzerine çalışmalar yapan Al Zamo, önce resim öğretmenliği ardından da milli eğitimde müfettişlik yapmaya başladı. O yıllarda hiçbir desteği olmayan Al Zamo, sanatı ile ön plana çıktı. 2014 yılına kadar görevini devam ettiren Al Zamo, yaşanan iç karışıklık nedeniyle ülkesini terk ederek, Türkiye'nin yolunu tuttu. Önce Suriye'ye buradan da Türkiye'ye geçen Al Zamo, Mersin'e geldi. Bir süre yakının yanında kalan Al Zamo ve ailesi, daha sonra merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki eve yerleşti.

BOYA VE KAĞIDINI KENDİSİ YAPIYORSalih Al Zamo, evin bir odasını çocukluk tutkusu olan hat sanatını devam ettirmek için atölyeye çevirdi. Burada sanatını sürdüren Al Zamo, aynı zamanda boya ve kağıdını da kendisi yapıyor. Satın aldığı toz boyaları ağaç reçinesi suyu ile karıştıran Al Zamo, içine bir parça da bal koyarak, boya kıvamı almasını sağlıyor. Al Zamo, kullandığı kağıtları ise çay veya kahve ile yıkayarak renk almasını sağlıyor.

Yaklaşık 100'den fazla eserin altına imza atan Salih Al Zamo, Mersin, Ankara, Adana ve birçok şehirde sergi açtı. Bir eseri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen Al Zamo, en büyük isteğinin Türk kimliği alabilmek olduğunu dile getirdi.