40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi - Son Dakika

40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi

İl genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Burhan, Çakaldoğan, Yağmurlar ve Köseali mahallelerini birbirine bağlayan yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi, System.String[]

İl genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Burhan, Çakaldoğan, Yağmurlar ve Köseali mahallelerini birbirine bağlayan yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan asfalt çalışmasıyla mahallelerin 40 yıllık hasreti sona erdirilirken, mahalle muhtarları çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti.

Yaklaşık 40 yıldır ulaşım sorunu yaşayan Salihli ilçesi Burhan, Çakaldoğan, Yağmurlar ve Köseali Mahallelerinde yaşayan vatandaşların sorunlarına Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla son verildi. Yaklaşık 13 kilometrelik sathi kaplama çalışması ile mahalleler arasındaki ulaşım daha güvenli hale geldi. Çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri mahalleleri ziyaret ederek mahalle muhtarları ile bir araya geldi ve gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, Başkan Ergün mahalle muhtarlarına gönderdiği saatleri de hediye etti.

Mahalle muhtarları Başkan Ergün'e teşekkür etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen asfalt çalışmaları mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Çalışmaları anlatan muhtarlar, Başkan Ergün ve ekibine teşekkürlerini iletti. Yolun daha önce bakımsız bir durumda olduğunu ifade eden Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, "Bu yol daha önce bakımsız bir durumdaydı. Bu yol Köseali Mahallesinden Salihli Devlet Hastanesinin yanına kadar bağlayan bir yol. Kötü durumdaydı. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Pandemi döneminde bizleri yalnız bırakmadı. Yollarımızı en güzel şekilde yaptı. Cengiz Başkanımızdan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Çakaldoğan Mahalle Muhtarı Ali Özyürek ise, "Yolumuz çok bozuktu. Burhan mahallesine kadar yeni yapıldı. Cengiz Başkanın sayesinde bu yollar yapıldı. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yaklaşık 40 senedir yollarının bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akyol, "Büyük başkan Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizlere değer verdi. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah bin kere razı olsun. Bundan sonra da güzel hizmetler alacağımıza inanıyorum, güveniyorum" dedi.

Köseali'den başlayan yolun Salihli'ye kadar uzandığını dile getiren Muhtar Hüseyin Deniz, "Yıllardır bozuk olan bu yol Cengiz Ergün Başkanımız sayesinde çok güzel oldu. Yol medeniyet diyorlar. Medeniyeti Cengiz Başkanımız ve Zeki Başkanımız sayesinde yaşadığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti Dev derbide Galatasaray'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde "Savaş Hali" ilan etti Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı         
18:17
Karı koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Karı koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi         
18:09
Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı         
17:44
Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı         
17:03
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı         
16:39
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı         
14:08
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 19:49:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei