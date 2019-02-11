Son Dakika Haberleri: 400 Amerikalı 150 milyondan daha zengin

400 Amerikalı 150 milyondan daha zengin

36 dakika önce

En zengin 400 Amerikalının mal varlığı, ülkenin yüzde 60'ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla. Üstelik bu hesaplamaya araç, mobilya gibi şahsi eşyalar ve offshore vergi cennetlerindeki paralar dahil değil.

400 Amerikalı 150 milyondan daha zengin, System.String[]
En zengin 400 Amerikalının mal varlığı, ülkenin yüzde 60'ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla. Üstelik bu hesaplamaya araç, mobilya gibi şahsi eşyalar ve offshore vergi cennetlerindeki paralar dahil değil.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 07:46 

Ekonomi
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