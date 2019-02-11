400 Amerikalı 150 milyondan daha zengin

En zengin 400 Amerikalının mal varlığı, ülkenin yüzde 60'ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla. Üstelik bu hesaplamaya araç, mobilya gibi şahsi eşyalar ve offshore vergi cennetlerindeki paralar dahil değil.

En zengin 400 Amerikalının mal varlığı, ülkenin yüzde 60'ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla. Üstelik bu hesaplamaya araç, mobilya gibi şahsi eşyalar ve offshore vergi cennetlerindeki paralar dahil değil.

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