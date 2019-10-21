Son Dakika Haberleri: 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Son Dakika Güncel 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

1 saat önce

Antalya'da dört ayrı çelik kasadan yaklaşık 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya'da dört ayrı çelik kasadan yaklaşık 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kepez ve Aksu ilçesinde dört ayrı çelik kasadan yaklaşık 400 bin lira ve ziynet eşyasının çalınmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık şüphelisi olarak tespit edilen A.T, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Antalya, Kepez, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:27 Kaynak: AA
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