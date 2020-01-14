400 bin liralık nakliye dolandırıcılığı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 400 bin liralık nakliye dolandırıcılığı - Son Dakika

400 bin liralık nakliye dolandırıcılığı

6 saat önce

Denizli'den tıra yüklediği malları götüreceği adres yerine Şanlıurfa'ya getirip bir depoda saklayan şahıs, polis tarafından yakalandı.

400 bin liralık nakliye dolandırıcılığı, System.String[]

Denizli'den tıra yüklediği malları götüreceği adres yerine Şanlıurfa'ya getirip bir depoda saklayan şahıs, polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, nakliyecilik yapan Ş.K., Denizli'den piyasa değeri 400 bin lira olan konfeksiyon malzemesi alarak başka bir adrese götürmek için yola çıktı. Malzemeleri belirtilen adrese götürmeyen şahıs, Şanlıurfa'ya getirerek Şıh Maksut Mahallesi'ndeki bir depoya sakladı. Sürücünün kimliğini ve kaldığı adresi belirleyen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.K., gözaltına alınırken çalınan malzemeler depolanmış halde bulundu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs Nitelikli Dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
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