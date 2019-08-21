400 bin sazan yavrusu Karakaya Barajı'na bırakıldı
1 saat önce
Elazığ'da Karakaya Baraj Gölü'ne 400 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:08 Kaynak: İHA
'da Karakaya Baraj Gölü
'ne 400 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Ar-Ge Merkezi ve Üretim Biriminde üretilen balıklardan 400 bin Pullu Sazan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Karakaya Baraj Gölüne gönderildi.Baraj Gölü'nün Elazığ sınırlarında bulunan bölgesinde, yavru sazanlar bırakıldı.
Daha önce de Karakoçan
ilçesinde Kalecik
Barajına 250 bin sazan yavrusu bırakılmıştı. Balıklandırma çalışmalarının aralıklarla devam edeceği belirtildi. - ELAZIĞ
Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı Ataşehir'de su baskınında can pazarı Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı