400 bin TL destek sağlanacak proje için son 6 gün kaldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden başvuru rehberinde belirtilen konularda yapılacak proje başvurularına toplamda 400 bin TL destek sağlanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı hedefleri doğrultusunda hazırladığı 2020 yılı Sosyal Proje Havuzunu Geliştirme Teknik Destek Programına proje başvurusu yapacakların 31 Ekim 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. KUZKA tarafından 02 Ekim 2020 tarihinde ilan edilen programa Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden başvuru rehberinde belirtilen konularda yapılacak proje başvurularına toplamda 400 bin TL büyüklüğünde destek sağlanacak. 400 bin TL bütçeli yılı Sosyal Proje Havuzunu Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kooperatifler; TR82 Bölgesi Sosyal Proje Havuzu'nun nitelik ve niceliğini artıracak ve bölgesel sosyal kalkınmaya katkıda bulunabilecek proje çalışmalarına yönelik teknik destek verilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 31 Ekim 2020, Cumartesi, Saat 18.00'a kadar tamamlamaları ve taahhütnamelerini ise 4 Kasım 2020, Çarşamba, Saat 18.00'a kadar KUZKA'ya ulaştırmaları gerekiyor. - KASTAMONU