Son Dakika Haberleri: 400 Bin TL'lik Haraç Kavgasında 5 Gözaltı

400 Bin TL'lik Haraç Kavgasında 5 Gözaltı

31 dakika önce

- 400 bin TL'lik haraç kavgasında 5 gözaltı Hurdacı önünde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla yaralandı Olayda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir hurdacıda haraç meselesinden çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin silahla yaralandığı...

- 400 bin TL'lik haraç kavgasında 5 gözaltı
Hurdacı önünde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Olayda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir hurdacıda haraç meselesinden çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin silahla yaralandığı kavga sonrasında gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.
Olay dün Kartepe Köseköy İstasyon Mahallesi Nizam Sokak'ta bulunan bir hurdacı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.Madlı şahıs, İstasyon Mahallesi'ndeki hurdacılık yapan M.Ö(38)'yü yanına çağırıp 400 bin TL haraç vermesini, teklifini kabul etmediği halde ise kardeşi H.Ö.(31)'yü silahla vuracağını söyleyerek tehdit etti. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.M., oğlu A.M.ve K.Y.ile birlikte yeniden iş yerine geldi.
Sopalarla saldırdı karnından vuruldu
İş yeri sahibi M.Ö. ve H.Ö.'yü gören 5 kişi, yanlarında getirdikleri sopalarla ikiliye saldırmaya başladı. Aldığı darbeler sonrasında silahına sarılan H.Ö. ise ateş ederek N.M.'yi karnından yaraladı. N.M.'nin yaralanması sonrasında sopalarla gelen 5 kişilik gurup olay yerinden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından M.Ö ve H.Ö'yü iş yeri önünde saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi ise hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Hurdacıya yönelik saldırı sonrası gözaltına alınan N.M. ve beraberindeki 5 şahsın emniyetteki sorgularında haraç iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Hurdacının sahibi M.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken emniyette işlemleri tamamlanan H.Ö., A.M., B.B., G.A. ve K.Y. adlı 5 kişi işlemlerinin arından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Yaralı olan N.M.'nin ise hastanedeki tedavisi sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:19 Kaynak: İHA

Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kanye West, Eşi Kim Kardashian'a Yılbaşında 73 Milyon TL'lik Ev Hediye Aldı Yeni Yılda Asgari Ücret 2 Bin 20 TL Olurken, Balçova Belediyesi Asgari Ücreti 2 Bin 300 TL Yaptı

Değişen Hava Durumu Balık Fiyatlarını Etkiliyor! Hamsi 10-15 TL Arasında Satılıyor Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 16:50:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 400 Bin TL'lik Haraç Kavgasında 5 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]