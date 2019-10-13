Son Dakika Haberleri: 400 Bisikletçi Mehmetçiğe destek için pedalladı
Son Dakika Yerel 400 Bisikletçi Mehmetçiğe destek için pedalladı

400 Bisikletçi Mehmetçiğe destek için pedalladı

5 dakika önce

400 Bisikletçi Mehmetçiğe destek için pedalladıDÜZCE - Düzce Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen, "Bisiklet Baharı Turu"nun 4.'ncüsü yapıldı.

400 Bisikletçi Mehmetçiğe destek için pedalladı

DÜZCE - Düzce Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen, "Bisiklet Baharı Turu"nun 4.'ncüsü yapıldı. Tura katılan bisiklet tutkunları tur öncesinde kollarına bağladıkları kırmızı beyaz kurdelelerle Barış Pınarı Harekatı'nda ki Mehmetçiğe destek verirken, pedallarında da Mehmetçik için bastılar.

Düzce Bisiklet Kulübü'nün organize ettiği ve Bisikletliler Platformu, Düzce Bisikletçiler Kulübü'nün destek verdiği "Bisiklet Baharı", 'Biziz, Biriz Türkiyeyiz' sloaganı ile 4.'ncü defa yapıldı. Anıtpark Meydanında toplanan 400 bisiklet sever, bisiklet tutkusu için bir araya geldi. Bisikletliler, organizasyon kapsamında Anıtpark'tan başlayarak şehir merkezinden Sarayyeri Mahallesi'ne kadar pedal bastılar. Bisikletliler, tur öncesi asker selamı ile Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere destek verdiler. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tur öncesinde konuşma yapan Düzce Bisiklet Kulübü Başkan Birol Aksu; "Sınır ötesinde Barış Pınarı harekatındaki askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değmesin"dedi. Ardından kollarına Türk Bayrağının rengi olan Kırmızı Beyaz kurdeleler bağlayan bisiklet tutkunları asker selamı vererek, "Devletimizin operasyonu var. Buradan bütün Mehmetçiklerimize selam olsun. Gönlümüz, ruhumuz, kalbimiz hep onlarla birlikte. Alla yar ve yardımcıları olsun. Onlar içinde pedal basıyoruz, pedal çeviriyoruz" dediler.

Bisiklet turu sonunda dağıtılan çekiliş numaralarına göre 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

400 Bisikletçi Mehmetçiğe destek için pedalladı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:18 Kaynak: İHA
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