Son Dakika Haberleri: 400 Gence Koçluk Desteği

400 Gence Koçluk Desteği

2 saat önce

TSKF ve ICF Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği işbirliğinde başlatılan Kıvılcım Projesi kapsamında Anadolu'nun farklı şehirlerinde eğitim gören yaklaşık 400 TSKF bursiyeri üniversite öğrencisi, ICF Türkiye sertifikalı koçlardan koçluk desteği alacak.

400 Gence Koçluk Desteği, System.String[]
TSKF ve ICF Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği işbirliğinde başlatılan Kıvılcım Projesi kapsamında Anadolu'nun farklı şehirlerinde eğitim gören yaklaşık 400 TSKF bursiyeri üniversite öğrencisi, ICF Türkiye sertifikalı koçlardan koçluk desteği alacak.

Tüm dünyadaki kadınların, kız çocuklarının yaşamlarını iyileştirmek ve geliştirmek için çalışan, 1948 yılından bu yana Türkiye'de de faaliyetlerini sürdüren Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) ile profesyonel koçluk sanatını, ilmini ve mesleğini ilerletmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren ICF Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği anlamlı bir projeye imza attı.

Proje kapsamında; Anadolu'nun farklı şehirlerinde eğitim gören TSKF bursiyeri üniversite öğrencilerine ICF Türkiye sertifikalı koçlardan koçluk desteği sunulmaya başlandı. İlk grup çalışması 37 genç kadın bursiyer ile gerçekleştirilen projenin toplamda 400 kişiye ulaşması hedefleniyor. Proje öğrencilerin yaşamlarında ve kariyerlerinde destek koçluğu almasını amaçlıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:22 Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi
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