Ramazan pidelerinde gramaj hırsızlığı - Son Dakika

Ramazan pidelerinde gramaj hırsızlığı

Ramazan pidesini gramında çıkarmayan fırına ceza

BİLECİK - Bilecik'te zabıta ekipleri Ramazan ayında fırınları her gün denetlerken, pideyi gramında çıkarmayan fırına ceza yazıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla, Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'ın bizzat yürüttüğü denetimlerde fırınlarda Ramazan pidesi gramajı, temizlik, maske ve sosyal mesafe kapsamında 16 fırın denetlendi. Geçtiğimiz günlerde hamur dinlendirmek için kullanılan demir aksamlı arabaların pisliği görüntülen fırın tüm arabalarını değiştirmesi gözlerden kaçmadı. Bahçelievler Mahallesinde bir fırında ise, Zabıta Müdürü Sali Yılmaz tarafından tartılan pidelerin 400 gram olması gerekirken, her pidede 10-20 gram fire verildiği gözüktü. Bu fırına ekipler tarafından 427 TL ceza kesilirken, zabıtalar Ramazan ayı boyunca halka 400 gram pide yedirteceklerini söyledi.