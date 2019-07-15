Son Dakika Haberleri: 400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor.
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400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor.

2 saat önce

400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor.

400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor., System.String[]
S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Bu kapsamda 8. uçak Ankara Mürted Askeri Hava Üssü'ne indi. - ANKARA
Türkiye, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
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