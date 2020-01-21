400 kamyon kar kent dışına taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 400 kamyon kar kent dışına taşındı - Son Dakika

400 kamyon kar kent dışına taşındı

6 saat önce

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibinin 15 iş makinesi ve 30 personelle yürüttüğü çalışmalarda 400 kamyon kar yığını kent dışına çıkartıldı.

400 kamyon kar kent dışına taşındı, System.String[]

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibinin 15 iş makinesi ve 30 personelle yürüttüğü çalışmalarda 400 kamyon kar yığını kent dışına çıkartıldı.


Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Hakkari'de yürütülen karla mücadele çalışmaları geceli gündüzlü devam ediyor. Belediye karla mücadele ekibinin 3 gündür kent merkezinde başlattığı karla mücadele çalışmalarına 15 iş makinesi ve 30 personel katılıyor. Çarşı merkezinin değişik noktalarındaki tonlarca kar yığını, iş makinelerinin yardımıyla toplanarak kamyonlarla kent dışına çıkartıldı.


Çalışmaların başında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, 400 kamyon kar yığınını iş makinelerinin yardımıyla şehir dışına çıkarttıklarını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.


Çalışmalarda dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise, yürümekten bile güçlük çektikleri çarşı merkezini kardan arındıran belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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