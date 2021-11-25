400 kilo ağırlığında domuz avladılar - Son Dakika

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde avcılar, 400 kilogram ağırlığında domuz avladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya verilen kota kapsamında avlanılmasına müsaade edilen domuz avı gerçekleştirildi. "Çatalzeytin Akçay Kelleciler Postası" avcıları tarafından verilen kota kapsamında 400 kilogramlık domuz vuruldu. Vurulan domuzun şu ana kadar avlanılmış en büyük domuz olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi. - KASTAMONU