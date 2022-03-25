400 kilo bakır kablo hırsızlığına 3 gözaltı - Son Dakika
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400 kilo bakır kablo hırsızlığına 3 gözaltı

25.03.2022 17:35
400 kilo bakır kablo hırsızlığına 3 gözaltı

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 400 kilogram bakır kablo çalan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 400 kilogram bakır kablo çalan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Çanakkale merkez ve ilçelerinde, 4 ayrı haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 400 kilogram bakır kablo ele geçirildi.


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Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 400 kilo bakır kablo hırsızlığına 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 400 kilo bakır kablo hırsızlığına 3 gözaltı - Son Dakika
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