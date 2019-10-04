Son Dakika Haberleri: 400 kilo ücretsiz mama dağıttılar
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400 kilo ücretsiz mama dağıttılar

9 dakika önce

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan Yoğurtçu Parkı'nda 4 Ekim Sokak Hayvanları Günü nedeniyle özel bir klinik tarafından 400 kilo ücretsiz mama dağıtıldı.

400 kilo ücretsiz mama dağıttılar, System.String[]

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan Yoğurtçu Parkı'nda 4 Ekim Sokak Hayvanları Günü nedeniyle özel bir klinik tarafından 400 kilo ücretsiz mama dağıtıldı.


Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ücretsiz mama dağıtımının ardından katılımcılara yönelik kedi kumu, mama ve aksesuar çekilişi yapıldı. Bazı öğrencilerin ücretsiz mamaları alarak sokak hayvanlarına dağıttığı etkinlik ile ilgili açıklama yapan Veteriner Fırat Çalışkan, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık oluşturmak, SOGEM ve Kampüs Patileri Topluluğu'na destek olmak amacıyla bu etkinliğe katıldık. Sokak hayvanlarına yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız" diye konuştu. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:07 Kaynak: İHA
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