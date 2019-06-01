400 kiloluk klima fanını böyle çaldılar
31 dakika önce
400 kiloluk klima fanını böyle çaldılarGAZİANTEP - Gaziantep'te gözü dönmüş hırsızlar, bir iş yerine ait klimanın yaklaşık 400 kiloluk fanını hiç zorlanmadan çalarak kayıplara karıştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:55 Kaynak: İHA
400 kiloluk klima fanını böyle çaldılar
GAZİANTEP - Gaziantep
'te gözü dönmüş hırsızlar, bir iş yerine ait klimanın yaklaşık 400 kiloluk fanını hiç zorlanmadan çalarak kayıplara karıştı.
Gaziantep'in Yeditepe
Mahallesi'ndeki bir iş yerindeki klimanın yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki fanı 2 kişi tarafından sökülerek, kamyonete yüklendi. Yaklaşık 4-5 kişinin yerine yerleştirebildiği fanı 2 kişi götüren hırsızların, güvenlik kameralarını görmesine rağmen umursamaz tavırlar sergilemesi de dikkat çekti. Fanı çalan hırsızlar kamyonetle kayıplara karıştı. Hırsızların hiç zorlamadan fanı söküp, taşımaları güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi ve mahalleli hırsızlara tepki gösterdi.
Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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