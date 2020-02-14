400 kişilik komando timi Hatay'a geldi - Son Dakika

400 kişilik komando timi Hatay'a geldi
6 saat önce
Hatay'da bulunan sınır birliklerine tank, obüs ve mühimmat sevkiyatları devam ederken 400 kişilik komando timi de Kırıkhan ilçesine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
Hatay'da bulunan sınır birliklerine tank, obüs ve mühimmat sevkiyatları devam ederken 400 kişilik komando timi de Kırıkhan ilçesine geldi.
Tunceli'den gelen 400 kişilik komando timi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Timin Suriye sınırında bulunan birliklere ihtiyaç halinde gönderileceği öğrenildi. - HATAY
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