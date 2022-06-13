Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente sahte içki ve kaçak ürün sokulduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 400 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.