400 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

400 litre sahte içki ele geçirildi

13.06.2022 22:26
400 litre sahte içki ele geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana polisi yaptığı operasyonda 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente sahte içki ve kaçak ürün sokulduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 400 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 400 litre etil alkol, kaçak 16 ton akaryakıt, 46 cep telefonu ve 8 kulaklık ele geçirildi.

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. - ADANA

400 litre sahte içki ele geçirildi
400 litre sahte içki ele geçirildi
400 litre sahte içki ele geçirildi
400 litre sahte içki ele geçirildi
400 litre sahte içki ele geçirildi

YORUMLAR
500
İncirlik'te konuşlu Patriotlar muhtemel tehditlere karşı hazır bekliyor İncirlik'te konuşlu Patriotlar muhtemel tehditlere karşı hazır bekliyor Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı
Kaynak: İHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 400 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:50:47. #1.11#
SON DAKİKA: 400 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement