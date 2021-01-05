400 mağara evin bulunduğu Madavans Vadisi turizme kazandırılıyor - Son Dakika

400 mağara evin bulunduğu Madavans Vadisi turizme kazandırılıyor

05.01.2021 11:15
400 mağara evin bulunduğu Madavans Vadisi turizme kazandırılıyor, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde binlerce yıllık yaşamın izlerini taşıyan ve 400 mağara evin bulunduğu 17 kilometrelik Madavans Vadisi'nin, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline getirilmesi planlanıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde binlerce yıllık yaşamın izlerini taşıyan ve 400 mağara evin bulunduğu 17 kilometrelik Madavans Vadisi'nin, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline getirilmesi planlanıyor.

Ahlat Kaymakamlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Madavans Vadisi'nin turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hazırlanan "Madavans Vadisi'nin Ekoturizm İlkeleri Çerçevesinde Turizme Kazandırılması" projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) kabul edildi.

Projeyle, Kulaksız ile Tahtısüleyman mahallelerinin üst kısmında yer alan ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan vadideki mağara evlerin aslına uygun restore edilmesi, yürüyüş yolları, rekreasyon çalışmaları, bakı terası, kamp alanları, hobi bahçeleri ve kır kahveleriyle geçmişe ait izlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

"Ekoturizm için alan taraması yapılacak"

Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Necati Aktekin, AA muhabirine, ekoturizmde önemli bir destinasyon olan vadinin turizmciler tarafından keşfinin sağlanması, yörenin ekonomik kalkınmasına katkı sunulması, tarihin ve kültürün koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla projenin hazırlandığını belirtti.

Kaymakam Fikret Dağ'ın talimatıyla DAKA'ya sundukları fizibilite projesinin kabul edildiğini anlatan Aktekin, ikinci aşamada ekoturizm uzmanlarının alan taraması yapacağını, hazırlanacak raporlar doğrultusunda uygulama aşamasına geçileceğini söyledi.

Vadide yapılan araştırmalarda bazıları katlı 400 civarında mağara evin ve çeşitli ibadethanelerin tespit edildiğini bildiren Aktekin, şöyle konuştu:

"Yapıların büyük bölümünün girişi depremler, çökmeler ve toprak kaymaları sonucu kapanmış durumda. Vadide doğal bir ortam var. Zengin floraya sahip Sütey Yaylamıza atlı turlar düzenlemeyi ve bitki fotoğrafçılığını geliştirmeyi planlıyoruz. Lüks turizm hareketlerinden uzaklaşma başladı. Turistler daha çok doğal ve abartılı olmayan yerlerde konaklamak, doğal yiyeceklerle beslenmek istiyor. Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak burada ekoturizmi geliştirmeyi hedefledik. Bu sayede yeni bir ekonomik alan açarak insanların tarihi ve doğayı daha çok korumalarını sağlayıp bu yapıları gelecek kuşaklara aktarmayı planlıyoruz."

"İlk etapta 4 mağara evi ve ibadethaneyi restore edeceğiz"

Trekking alanları oluşturacakları vadiyi, bungalov tasarımlarıyla konaklamaya açacaklarını belirten Aktekin, şunları kaydetti:

"Mağara evleri restore ederek turizme kazandırmayı, bakı teraslarıyla insanların vadiyi daha rahat izlemelerini sağlamayı planlıyoruz. Hobi bahçeleri ve kır kahveleri gibi etkinlik alanlarıyla insanları doğal bir ortamda konaklatacağız. İlçemizdeki kazılarda görev yapan bilim insanlarından aldığımız bilgilere göre, burada neolotik dönemden beri yaşam izlerine rastlanmış, 1800'lü yıllara kadar da aktif kullanılmış. Alanla ilgili eski fotoğraflar elde ettik. Fotoğraflarda gerçekten alanda çok özel süslemelerin ve güzel yapılaşmanın olduğunu gördük. Fotoğraflardan faydalanarak aslına uygun şekilde ilk etapta 4 mağara evi ve ibadethaneyi restore edip eski görüntüsüne kavuşturmayı planlıyoruz. Projeyle amacımız vadideki binlerce yıllık yaşamın izlerini nostaljik de olsa canlandırmak, insanları buraya çekerek doğal ve tarihi güzellikleri doya doya yaşatmak."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Doğu Anadolu, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 400 mağara evin bulunduğu Madavans Vadisi turizme kazandırılıyor - Son Dakika


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