400 metrelik dev konteyner Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'ndan, dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alan Panama bandıralı 'MSC Hamburg' adlı dev konteyner gemisi geçti.



Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Kocaeli'nin Yarımca Limanına gitmek üzere yol alan, dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alan 400 metre uzunluğundaki ve 176 bin 490 groston ağırlığındaki 'MSC Hamburg' adlı dev konteyner Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi'nden Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen gemiye boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Zübeyde Ana', 'Kurtarma-6' ve 'Kurtarma-9' römorkörleri refakat etti.



Çanakkale Boğazı, dev konteynerin geçişi sırasında güvenlik nedeniyle tek yönlü transit geçişlere kapatıldı. - ÇANAKKALE