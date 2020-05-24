400 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'ndan 400 metre uzunluğundaki Panama bandıralı 'MSC Hamburg' adlı dev konteyner gemisi geçti. Geçiş sırasında boğaz tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan yola çıkarak, Kocaeli'nin Yarımca Limanı'na giden 176 bin 490 groston ağırlığında ve 400 metre uzunluğunda olan Panama bandıralı 'MSC Hamburg' adlı dev konteyner gemisi, saat 12.40 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, saat 13.00 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Dev geminin geçişi sırasında boğaz, güvenlik amacıyla Marmara Denizi yönünden gelişler için tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait, 'Zübeyde Ana', 'Kurtarma-6' ve 'Kurtarma-9' römorkörleri eşlik etti.

- Çanakkale