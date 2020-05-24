400 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'ndan 400 metre uzunluğundaki Panama bandıralı 'MSC Hamburg' adlı dev konteyner gemisi geçti. Geçiş sırasında boğaz tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Dev geminin geçişi sırasında boğaz, güvenlik amacıyla Marmara Denizi yönünden gelişler için tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait, 'Zübeyde Ana', 'Kurtarma-6' ve 'Kurtarma-9' römorkörleri eşlik etti.