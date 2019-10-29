Son Dakika Haberleri: 400 metrelik dev Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü
Son Dakika Güncel 400 metrelik dev Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü

400 metrelik dev Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü

53 dakika önce

Beyoğlu Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi.

Beyoğlu Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi.

Etkinlik için Fetihtepe Mahallesi'ndeki Cemal Kamacı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi önünde toplanan vatandaşlar, 400 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde Taksim Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, vatandaşları selamlayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Vatandaşlar da yol boyunca evlerinden ve iş yerlerinden bayrak sallayarak yürüyüşe katılanları selamladı.

Yürüyüşün ardından, Beyoğlu Festival Alanı'nda şarkıcı Kutsi konser verdi.

400 metrelik dev Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü

29 ekim cumhuriyet bayramı, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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