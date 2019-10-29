400 metrelik dev Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü

Beyoğlu Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi.
Etkinlik için Fetihtepe Mahallesi'ndeki Cemal Kamacı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi önünde toplanan vatandaşlar, 400 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde Taksim Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, vatandaşları selamlayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Vatandaşlar da yol boyunca evlerinden ve iş yerlerinden bayrak sallayarak yürüyüşe katılanları selamladı.
Yürüyüşün ardından, Beyoğlu Festival Alanı'nda şarkıcı Kutsi konser verdi.