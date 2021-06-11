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400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor - Son Dakika

400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor

11.06.2021 10:52

24 ülkenin katılım gösterdiği EURO 2020'de ilk düdük Türkiye-İtalya maçıyla beraber çalacak. Turnuvanın açılış karşılaşmasında, koronavirüs pandemisi sebebiyle Roma Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 23 bin taraftar olacağı tahmin ediliyor. EURO 2016'nın açılış mücadelesini yaklaşık 200 milyon kişi izlemişti. Bu akşamki açılış maçının takip edenlerin sayısının ise 400 milyonu bulacağı düşünülüyor.

Bu akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda EURO 2020'nin açılış maçını oynayacak Ay-Yıldızlı takımımızı 400 milyon civarında insan takip edecek. EURO 2016'nın açılış maçı olan ev sahibi Fransa'nın 2-1 kazandığı Romanya karşılaşmasını ekranları başında yaklaşık 200 milyon kişi seyretmişti. Bu dev mücadeleyi seyredenlerin sayısının 400 milyonu bulması bekleniyor.

400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor

İTALYANLAR TEDBİRLİ

İtalyan Milli Takımı'nın hocası ve oyuncuları basın toplantılarında verdikleri demeçlerde, isim isim oyuncuları analiz ettiklerini, Ay-Yıldızlılar'ın gücünün farkında olduklarını ifade etmişti. Milli Takımımız'ın kaptanı Burak da, "Biz büyük maçları oynamayı severiz. Fransa maçında gücümüzü gösterdik" diye konuşmuştu. Bu açıklamalar, açılış maçının önemine önem kattı. Ülkemizin ve de oyuncularımızın tanıtımı açısından 400 milyon kişinin bu karşılaşmayı izleyecek olması maçı çok önemli ve kıymetli bir hale taşıdı.

400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor

Roma Olimpiyat Stadı, EURO 2016, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor - Son Dakika Spor


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