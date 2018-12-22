Son Dakika Haberleri: 400 Öğrenciden Askerlere Tebrik Kartı

400 Öğrenciden Askerlere Tebrik Kartı

22 dakika önce

Zonguldak Rüzgarlımeşe ilköğretim okulu öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş tebrik kartını yeniden canlandırmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında bulunan askeri birliklerine tebrik kartı yazıp PTT'nin okul önüne getirdiği mobil araca vererek postaladılar.

400 Öğrenciden Askerlere Tebrik Kartı, System.String[]
Zonguldak Rüzgarlımeşe ilköğretim okulu öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş tebrik kartını yeniden canlandırmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında bulunan askeri birliklerine tebrik kartı yazıp PTT'nin okul önüne getirdiği mobil araca vererek postaladılar.

4.Sınıf öğretmeni Ayla Çavuş Köktürk önderliğinde yapılan etkinlikte yaklaşık 400 öğrenci Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan askeri birliklerine tebrik kartı gönderdiler. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ferit Karadayı, şunları söyledi: "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz askerlerimize tebrik kartı etkinliğini PTT Başmüdürlüğümüzün mobil aracı ile okul önünde gerçekleştirdik. Öğrenciler yazdıkları tebrik kartlarını mobil araçtaki görevlilere teslim ederek posta nasıl gönderilir onu öğrendiler ayrıca öğrencilerin unutulmak üzere olan tebrik kartını tanımaları anlamında ve en önemlisi de Askerlerimize moral vermek amacıyla bu etkinliği planladık. PTT Başmüdürlüğü ekibine, Mobil Araç ekibine ve bu etkinliğe destek veren öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:18 Kaynak: İHA

Zonguldak, PTT, Türkiye, Güncel
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