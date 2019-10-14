Son Dakika Haberleri: 400 öğrenciden Mehmetçiğe "Barış Pınarı" koreografili destek
Son Dakika Güncel 400 öğrenciden Mehmetçiğe 'Barış Pınarı' koreografili destek

400 öğrenciden Mehmetçiğe "Barış Pınarı" koreografili destek

52 dakika önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde ilkokul öğrencileri, ay-yıldız ve barış pınarı koreografisi ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek verdi.

400 öğrenciden Mehmetçiğe

Amasya'nın Taşova ilçesinde ilkokul öğrencileri, ay-yıldız ve barış pınarı koreografisi ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek verdi.


Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe Türkiye'nin dört bir yanından destek gelirken, harekata bir destek de Amasya'nın Taşova ilçesi Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğrencilerinden geldi. İlkokulda eğitim gören 400 öğrenci, öğretmenleriyle okul binasının bahçesinde ay-yıldız ve barış pınarı koreografisi oluşturarak Türk bayrağı açtı. Öğrenciler daha sonra "En büyük asker bizim asker" sloganı attı.


Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu Müdürü Mustafa Özçiftci, " Suriye'de barış ve huzur ortamı oluşturmak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu olarak 400 öğrencimizle bir koreografi hazırladık. Allah daima ordumuzun yanında olsun. Onları muzaffer kılsın. Biz daima onların destekçisiyiz ve yanındayız" dedi.


4. sınıf öğrencisi Çağla Mantı ise, "Mehmetçiğimize Barış Pınarı Harekatı'nda destek olmak için toplandık. Kahraman Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun" diye konuştu. - AMASYA

Barış Pınarı Harekatı, Taşova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
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