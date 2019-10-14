Son Dakika Haberleri: - 400 öğrenciden Mehmetçiğe "Barış Pınarı" koreografili destek
Son Dakika Güncel - 400 öğrenciden Mehmetçiğe 'Barış Pınarı' koreografili destek

- 400 öğrenciden Mehmetçiğe "Barış Pınarı" koreografili destek

34 dakika önce

- 400 öğrenciden Mehmetçiğe "Barış Pınarı" koreografili destekAMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğrencileri, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için Ay-Yıldız ve Barış Pınarı koreografisi yaparak destek verdi.

- 400 öğrenciden Mehmetçiğe "Barış Pınarı" koreografili destek

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğrencileri, " Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için Ay-Yıldız ve Barış Pınarı koreografisi yaparak destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK ve YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlardan destekler sürerken, harekata bir destek de Amasya'nın Taşova ilçesi Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğrencilerinden geldi.

Taşova Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulunda eğitim gören 400 öğrenci, öğretmenleriyle okul binasının bahçesinde bir araya gelerek Ay-Yıldız ve Barış Pınarı koreografisi oluşturdu. Ay-Yıldız ve Barış Pınarı koreografisinin yanı sıra Türk bayrağı açan öğrenciler daha sonra "En Büyük Asker Bizim Asker" sloganını attı.

Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu Müdürü Mustafa Özçiftci, " Suriye'de barış ve huzur ortamı oluşturmak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu olarak 400 öğrencimizle bir koreografi hazırladık. Allah daima ordumuzun yanında olsun. Onları muzaffer kılsın. Biz daima onların destekçisiyiz ve yanındayız" dedi.

Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Çağla Mantı, "Mehmetçiğimize Barış Pınarı Harekatı'nda destek olmak için toplandık. Kahraman Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

- 400 öğrenciden Mehmetçiğe Barış Pınarı koreografili destek

Barış Pınarı Harekatı, Bolat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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