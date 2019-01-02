400 Pyd/pkk'lı Münbiç'i Terk Etti"
1 saat önce
Suriye Savunma Bakanlığı, yaklaşık 400 PYD/PKK'lının Münbiç'i terk ederek Fırat'ın doğusuna çekildiğini iddia etti.
Suriye
Savunma Bakanlığı, yaklaşık 400 PYD/ PKK
'lının Münbiç
'i terk ederek Fırat'ın doğusuna çekildiğini iddia etti. Türkiye
'nin operasyon başlatması üzerine terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Münbiç kentini rejim güçlerine terk edeceğini açıklamıştı. Suriye Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, yaklaşık 400 PKY/PKK mensubunun Münbiç'i terk ederek Fırat'ın doğusuna çekildiği iddia edildi. Açıklamada PKK'lı grubun 30'dan fazla araçla oluşturulan konvoyla geri çekildiği belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:31 Kaynak: İHA
Suriye Ordusu, PYD'li 400 Teröristin Münbiç'i Terk Ettiğini İddia Etti
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