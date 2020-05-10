400 sağlıkçı annenin ismi Sahra Hastanesi'nin bahçesindeki fidanlara verildi - Son Dakika

Sağlık çalışanı anneler için Sancaktepe Belediyesi, annelerin isimlerinin verildiği ağaç dikim projesi gerçekleştirdi. Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev alan 400 sağlık çalışanı annenin ismiyle dikilen fidanlar, Sahra Hastanesi'nin bulunduğu alanda büyüyecek.

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü ile ilgili olarak Sancaktepe Belediyesi, koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak sağlıkçı anneler için özel bir program düzenledi. Sahra Hastanesi'nin bulunduğu alana Anneler Günü özelinde Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde büyük fedakarlıklar gösteren 400 sağlık çalışanı annenin isminin verildiği ağaç dikim projesi gerçekleşti.

Sağlık çalışanı annelere teşekkürlerini sunmak amacıyla ağaç dikimi öncesi Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde annelerle bir araya gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Bu Anneler Günü'nü zorlukla, çocuklarından ayrı ve evlerine gidemeyerek geçirmiş sağlık çalışanı annelerimize hediye etmek istedik. Bu hediyenin kalıcı bir hediye olması gerektiğini düşündük. Sahra Hastanemizin bahçesine sağlık çalışanı annelerimiz için birer fidan diktik. Onlar şu anda incecik birer fidanlar ama çok yakında büyüyecekler ve bu annelerimiz sağlıkla çocuklarıyla birlikte gölgesinde dinlenecekler" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ GİBİ BU FİDANLAR DA GELECEĞE KÖK SALACAK"

Kendisinin de bir anne olduğunu ve bu yüzden özellikle çocuklarını göremeyen anneleri çok iyi anladığını belirten Döğücü, "Geleceğe de güzel bir armağan bırakmış olacaklar. Bu küresel salgına vermiş oldukları hizmet, sağlığı tehlikeye düşenlere, hastalığa yakalanmış olanlara kendi sağlıklarını hiçe sayarak vermiş oldukları hizmetin bir nişanesi olarak geleceğe de örnek olacak ve kök salacak. Çalışan annelerimizin, sağlık çalışanlarının, şehit annelerimizin ve bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Nice sağlıklı Anneler Günü'nde evlatlarıyla birlikte olsunlar. Artık annelerimizin yanına gidiyor, ellerini öpemiyoruz. Bu maalesef öyle bir gün, bu Ramazan da maalesef böyle oldu. Çok daha güzel ve sağlıklı günlerde buluşmayı diliyoruz" diye konuştu.

ÇOK AMAÇLI SAHRA HASTANESİ MAYIS SONUNDA AÇILACAK

Sahra Hastanesi'nde de hummalı bir çalışma olduğuna dikkat çeken Döğücü, "Nisan ayında başlanmış olunmasına rağmen Mayıs ayının sonunda hizmete açılacak şekilde devam ediyor. 1008 yataklı bir hastane. Dün de Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızla birlikte gördük. Çok iyi ve kaliteli hizmet verecek şekilde dizayn ediliyor. Sancaktepe'ye de bu hastanenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu çok amaçlı bir hastane. Sadece kriz dönemlerinde kullanılacak bir hastane değil. Ülkemize de çok hizmet verecek bir hastane oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AİLEMİ 2 AYDIR GÖREMİYORUM: BUGÜN ÇOK DUYGUSALIM

Poliklinikte görev alan ve 2 yaşında çocuğu bulunan Beyza Çelik, "Çok zorlu bir süreç 2 yaşında oğlum var. Ondan yeterince uzak durmaya çalışıyorum ama yaşı ufak olduğu için çok anlayamıyor. Ailem farklı bir yerde onları da yaklaşık 2 aydır göremiyorum. Hastanede de hasta sayımız oldukça azaldı. Başarılı bir şekilde süreci yönettiğimizi düşünüyorum. Bugün çok duygusalım. Bu zor süreci görevimizin başında kalarak geçireceğiz. Hakkıyla görevimizi yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

2 çocuk annesi sağlık çalışanı Safiye Cebeci, "Çok zor günler geçirdik ama gururla yaptık. Çok stresli ve zor günler geçirdik ama sonuna doğru geliyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

- Karaköse